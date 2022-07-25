Колиска опору й мужності, – знаменита Еллі Голдінг розповіла, як її вразив воєнний Київ

Знаменита британська співачка Еллі Голдінг поділилась враженнями від поїздки до Києва. Вона приїздила на Другий саміт перших леді та джентльменів.

Відома британська співачка Еллі Голдінг днями приїхала до Києва. Вона взяла участь у Другому саміті, що організовувала Олена Зеленська. В інстаграмі зірка поділилась враженнями.

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Еллі Голдінг поділилась враженнями після поїздки до Києва

Виконавиця зізналась, що для неї було великою честю приїхати до Києва та заспівати на саміті українську пісню опору.

Я була сповнена рішучості бути там особисто, щоб віддати належне хоробрості та стійкості українського народу,

– зізналась Еллі Голдінг.

Як посол UNEP співачка висловила повагу до тих українців, які займаються кліматологією попри все те, що їм доводиться переживати: "Вони переживають жахливу війну, фінансовану викопним паливом. Вони якимось чином знаходять в собі сили продовжувати, працювати та проводити кампанії для всього людства".

"У нічному поїзді до Києва я дивилася у вікно та бачила нескінченні поля… нагадування про те, що Україна – житниця світу, цей бастіон культури, науки та людяності також є колискою опору, мужності та відданості", – додала Еллі Голдінг.

Я не можу передати, якою емоційною була ця подорож. Зараз дуже багато чого неможливо висловити словами, але я солідарна, благоговію і поважаю народ України,

– зазначила артистка.

Еллі Голдінг в Україні / Фото з інстаграму зірки

Які ще зірки взяли участь у Другому саміті Зеленської

Більшість знаменитостей не їхали до України, а приєдналися до саміту перших леді і джентльменів віртуально. З потужними промовами на підтримку виступили:

посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем,

актор Річард Гір,

Ештон Катчер,

Міла Куніс.

Також участь у саміті взяв всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган – він був співведучим цього заходу.