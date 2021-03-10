Ксенія Мішина показала, як Еллерт зустрів її в аеропорту на лімузині: відео

Останній тиждень "Холостячка" Ксенія Мішина провела в Хорватії. З поверненням в Україну та минувшим Міжнародним жіночим днем її привітав коханий Олександр Еллерт. Він вручив акторці квіти та забрав з аеропорту на розкішному лімузині.

Після завершення зйомок українського серіалу про працівників швидкої допомоги Ксенія Мішина пройшла кастинг на одну з головних ролей в міжнародному проєкті. Акторка наразі не розсекречує ані деталей нової роботи, ані подробиць про свою героїню. Відомо лише, що зірка зіграє жінку, яка розмовляє двома мовами – англійською та хорватською. Тому аби опанувати останню вона провела тиждень в Хорватії, де вивчала мову та займалась з коучем.

До теми Ксенія Мішина зізналась, через що свариться з Олександром Еллертом

У середу, 10 березня, Ксенія Мішина прилетіла в Україну ранковим рейсом. В аеропорту її зустрів переможець шоу "Холостяка" Олександр Еллерт, з яким актриса живе вже кілька місяців. Гуморист вручив коханій розкішний букет білих тюльпанів і ніжно-рожевих троянд та феєричний сюрприз. Просто до аеропорту чоловік замовив білосніжний лімузин.

Зірка була відверто шокована, адже розраховувала, що потрапить додому на таксі. Спочатку в неї відібрало мову, а потім вона зняла шанувальникам відео з дорогого автомобіля. Акторка пожартувала, що це презент не лише на 8 Березня, а й на день народження та наступний Новий рік.

Серйозно? Дурилка ти моя. Таксі з аеропорту. Це мій подарунок на 8 березня, щоб ви розуміли. Дивіться, як мене зустрічає мій коханий,

– поділилась емоціями Ксенія Мішина.

Додамо, що учасники шоу "Холостяка" не приховують свої почуття після завершення проєкту. Вони показують, як відпочивають в Домінікані з дітьми та публічно зізнаються одне одному в коханні.