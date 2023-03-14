Олександр Еллерт чесно відповів, чи спілкується з Ксенією Мішиною

Під час повномасштабної війни Олександр Еллерт виїхав у Каліфорнію. Ксенія Мішина живе то в Україні, то в Європі. Гуморист вперше за багато місяців відповів на запитання про акторку. Чи спілкуються вони, дізнавайтеся далі.

Після "Холостячки" у Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта була драматична історія кохання. Вона то йшла від нього назавжди, то давала другий шанс. Однак зараз екси взагалі не спілкуються. Ба більше, комік попросив вгамуватися з цією темою.

До теми Ксенія Мішина відповіла, що думає про учасника "Холостячки", який виїхав з України

Еллерт про спілкування з Ксенією Мішиною

Не хвилюйтесь, ні. Слухайте, може достатньо, га?

– відповів Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт про Ксенію Мішину / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з Олександром Еллертом Ксенія Мішина розійшлася восени 2021 року через "постійні гойдалки" та "безпідставні ревнощі", які нібито доходили до божевілля. Акторка коментувала, що пішла від переможця "Холостячки" не тому, що почуття зникли, а "від повного безсилля щось змінити". Тоді як він сам вважав, що "стосунки просто на паузі", хотів повернути її.

Їхня історія продовжилася в перший день війни, 24 лютого 2022 року, коли Еллерт поїхав з Мішиною та її сином Платом у Буковель. Вони винаймали великий будинок з друзями, і комік навіть намагався відновити стосунки, але в акторки "вичерпалася довіра". Їхнє спілкування обірвалося, коли у квітні вона виїхала в Бельгію.