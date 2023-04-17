З Еллертом Ксенія Мішина більше не спілкується. Він "щось писав" після виїзду за кордон, але вона не відповіла. Про колишнього акторці нагадав Слава Дьомін, бо хотів з'ясувати, чи той аб'юзер. Зірка заявила, що такі "штучки" були, і зачепила цим аудиторію гумориста.

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Еллерт відповів Мішиній після зізнання про аб'юз

В інстаграм-сторіс Еллерту написали: "У всьому інфопросторі виставили тебе аб'юзером. А ответочка у стилі гумору буде?" Той підмітив, що всіх своїх колишніх Ксенія Мішина вважає аб'юзерами.

В неї усі бл* арбузери,

– написав Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт відповів Ксенії Мішиній / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у квітневому інтерв'ю Слава Дьомін запитав Ксенію Мішину, чи був аб'юзером Олександр Еллерт. Та відповіла неоднозначно.

"Ну є в ньому такі аб'юзивні штучки. Я взагалі не хотіла б особисто про нього говорити. Аб'юзер – це той, хто заходить на твою територію і намагається сказати, як тобі робити. Натиснути на тебе. Стерти твоє життя і сказати: "Це неправильно, ось так потрібно робити – як мені зручно, як мені хочеться". Це людина, яка просто хоче взяти владу над тобою, над твоїм життям. Це аб'юзерство. Воно може бути психологічним, фізичним і так далі", – заявила тоді Ксенія Мішина.

До речі, ще в січні 2022 року акторка скаржилася, що їхні стосунки "доходили до божевілля" через безпідставні ревнощі Олександра Еллерта. У них були "постійні гойдалки", і пішла вона "від повного безсилля щось змінити".