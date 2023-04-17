С Эллертом Ксения Мишина больше не общается. Он "что-то писал" после выезда за границу, но она не ответила. О бывшем актрисе напомнил Слава Демин, потому что хотел выяснить, абьюзер ли тот. Звезда заявила, что такие "штучки" были, и затронула этим аудиторию юмориста.

К теме Ксения Мишина засветилась в компании участника "Холостячки", с которым ей приписывали роман: фото

Эллерт ответил Мишиной после признания об абьюзе

В инстаграм-сторис Эллерту написали: "Во всем инфопространстве выставили тебя абьюзером. А ответочка в стиле юмора будет?" Тот подметил, что всех своих бывших Ксения Мишин считает абьюзерами.

У нее все бл* арбузеры,

– написал Александр Эллерт.

Александр Эллерт ответил Ксении Мишиной / Скриншот с инстаграм-сторис

Напомним, в апрельском интервью Слава Демин спросил Ксению Мишину, был ли абьюзером Александр Эллерт. Та ответила неоднозначно.

"Ну есть в нем такие абьюзивные штучки. Я вообще не хотела бы лично о нем говорить. Абьюзер – это тот, кто заходит на твою территорию и пытается сказать, как тебе делать. Нажать на тебя. Стереть твою жизнь и сказать: "Это неправильно, вот так нужно делать – как мне удобно, как мне хочется". Это человек, который просто хочет взять власть над тобой, над твоей жизнью. Это абьюзерство. Оно может быть психологическим, физическим и так далее", – заявила тогда Ксения Мишина.

Кстати, еще в январе 2022 года актриса жаловалась, что их отношения "доходили до безумия" из-за безосновательной ревности Александра Эллерта. У них были "постоянные качели", и ушла она "от полного бессилия что-то изменить".