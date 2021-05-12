Еллен Дедженерес закриває своє ток-шоу після 19 сезонів, – ЗМІ

Успішна американська телеведуча Еллен Дедженерес припинить зйомки свого розважального шоу. Причиною цього стали надзвичайно низькі рейтинги та звинувачення в булінгу на майданчику.

Поки що сама телеведуча не підтверджує новину про закриття ток-програми. Та видання, з посиланнями на свої джерела, повідомляє, що вже сьогодні, 12 травня, Еллен Дедженерес офіційно оголосить про закриття.

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Закінчується "Шоу Еллен Дедженерес"

Ток-шоу Еллен Дедженерес тривало 18 років, а випущено було понад 3 тисячі епізодів. Попри це телеведуча й акторка "сказала своїй команді, що з неї досить".

Зауважимо, що вийде ще один сезон проєкту наприкінці 2021 – на початку 2022 року. Це буде 19, завершальний сезон.

Рейтинги впали й були справді жахливими цього року, і Еллен знає, що її час минув,

– повідомило джерело.

За рік з лютого 2020 по лютий 2021 рейтинги знизились:

У Нью-Йорку та Чикаго на 40%;

у Філадельфії на 32%;

у Лос-Анджелесі шоу втратило 59% глядачів;

у Сан-Франциско 50% глядачів.

Чому Еллен Дедженерес закрила своє шоу

Як пише видання, ток-програму Еллен закривають через булінг та знущання на знімальному майданчику. Зокрема, минулого року декілька колишніх та теперішніх колег звинуватили Дедженерес у сприянні токсичному середовищу та в тому, що вона нібито заплющує очі на все, що відбувається.

Після початку внутрішнього розслідування стало відомо, що за всю історію проєкту поступало багато скарг про знущання, расизм і сексуальні проступки. Через це у серпні 2020 року шоу покинули три провідних продюсери.

У вересні минулого року й перед початком нового сезону Еллен Дедженерес вибачилась перед співробітниками та глядачами, а також заявила, що починається нова глава її ток-шоу.

"Шоу Еллен Дедженерес": що відомо