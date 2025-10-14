Про це він сказав у новому інтерв'ю. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Суспільне Культура.
EL Кравчуку, справжнє ім'я якого Андрій Остапенко, зараз 48 років. Журналістка поцікавилася, чи думав він про мобілізацію після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як ви собі уявляєте? Моя зброя – це мікрофон. Це ефективна зброя,
– відповів артист.
Він каже, що його завдання – підтримувати людей морально, особливо у маленьких селах, де вони можуть боятися військових чи ситуації загалом. Під час своїх виступів він знайомить місцевих із захисниками, тим самим допомагаючи їм і цивільним.
Інтерв'ю з EL Кравчук: дивіться відео онлайн
До цього в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вийшло на її ютуб-каналі в березні 2023 року, EL Кравчук розповідав, що дає від 5 до 10 благодійних концертів на місяць, зокрема, для українських воїнів.
Чим зараз займається EL Кравчук?
- Артист досі продовжує їздити з концертами до військових.
- Також він виступає на різних фестивалях та має комерційні замовлення. Водночас Андрій Остапенко зазначав, що заробітки вже не такі, як були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Крім того, EL Кравчук активно займається розвитком своєї творчості, де навіть експериментує. Наприклад, нещодавно презентував трек "ЛА-БУ-БУ-БУ", який став вірусним у соцмережах. Ця хайпова пісня, за словами артиста, допомогла йому залучити молоду аудиторію. Він розповів, що продовжить писати розважальні пісні, бо відчуває такий запит від аудиторії.