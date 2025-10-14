Про це він сказав у новому інтерв'ю. Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Суспільне Культура.

EL Кравчуку, справжнє ім'я якого Андрій Остапенко, зараз 48 років. Журналістка поцікавилася, чи думав він про мобілізацію після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як ви собі уявляєте? Моя зброя – це мікрофон. Це ефективна зброя,

– відповів артист.

Він каже, що його завдання – підтримувати людей морально, особливо у маленьких селах, де вони можуть боятися військових чи ситуації загалом. Під час своїх виступів він знайомить місцевих із захисниками, тим самим допомагаючи їм і цивільним.

Інтерв'ю з EL Кравчук: дивіться відео онлайн

До цього в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вийшло на її ютуб-каналі в березні 2023 року, EL Кравчук розповідав, що дає від 5 до 10 благодійних концертів на місяць, зокрема, для українських воїнів.

Чим зараз займається EL Кравчук?