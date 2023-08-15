"Схожий на Залужного": Ектор Хіменес-Браво кардинально змінив імідж – несподіване відео
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Ресторатор Ектор Хіменес-Браво наважився кардинально змінити імідж. Він показав, що саме змінилося в його зовнішності.
Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво здивував глядачів новим іміджем. Він наважився на кардинальну зміну стилю.
Дивіться також Ектор Хіменес-Браво вразив мережу, продекламувавши вірш Шевченка: кумедне відео
Ектор Хіменес-Браво змінив імідж
Ресторатор повністю змінив свою зачіску – він поголився наголо. Також Ектор Хіменес-Браво трохи підстриг бороду.
Ніби йде, а ви що думаєте?
– звернувся Ектор до прихильників.
Ектор Хіменес-Браво з новою зачіскою: відео
У мережі активно обговорюють новий образ ресторатора. Фани припускають, що Ектор планує пересадку волосся. Та багатьом сподобалась його нова стрижка:
- "Ектор, ви красунчик, бо колумбійський українець, справжній патріот!";
- "Екторе, дуже вам пасує, тим більше стали схожі на Залужного!";
- "Головне, щоб вам подобалось і було комфортно!";
- "Думаю, що треба – значить треба. Ви красень з будь-якою зачіскою";
- "Не уявляла Вас в такому вигляді, але виглядає круто".
Інші розкритикували Хіменеса-Браво за зміну іміджу:
- "О ні. Поверніть волосся негайно на місце";
- "Ой, ні! Так, як було – краще".
Не обійшлося і без жартів:
- "Ось така вона, підготовка до нового сезону "Холостяк"", – написав Решетник;
- "Новий "Форсаж" буде знімати СТБ?";
- "Це, щоб бути 10/10?".