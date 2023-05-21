Я був як усі, – Ектор Хіменес-Браво вперше розповів про проблеми зі здоров'ям

Ресторатор та суддя кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво вже багато років на українському телебаченні. За цей час його спіткали й проблеми зі здоров'ям, про які він розповів вперше.

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що найбільше подобається собі не на початку кар'єри, а зараз. Адже йому довелося повернутися у форму після проблем зі здоров'ям.

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Ектор Хіменес-Браво розповів про проблеми зі здоров'ям

Ресторатор розповів, що не приділяв часу для догляду за собою. Через це в нього діагностували проблеми зі здоров'ям.

Я багато працював і не приділяв часу собі, і з часом у мене почалися серйозні проблеми зі здоров'ям і тому мій лікар сказав: "Або ти зупиняєшся і щось змінюєш, або буде тільки гірше". У мозок не поступала достатня кількість кисню. Почалися проблеми з печінкою. У мене було ожиріння, я не здогадувався, був як усі,

– згадав Ектор.

"Важив лише 82 кілограмів. Це ніби не багато, але то були на м'язи, а жир. Зараз я важу 80 кілограмів, але це не жир, а м'язи. Коли це зі мною сталося, я змінив свій стиль життя. Почав ходити до спортзалу, сів на дієту. Тепер я можу спокійно виставляти оголені фото. Мені подобається дивитися на себе в дзеркало", – поділився кулінар і суддя "Майстер Шефа".



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму Ектора