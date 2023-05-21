Эктор Хименес-Браво признался, что больше всего нравится себе не в начале карьеры, а сейчас. Ему ведь пришлось вернуться в форму после проблем со здоровьем.
Смотрите также Антонине Хижняк сделали срочную операцию – в каком состоянии актриса сейчас
Эктор Хименес-Браво рассказал о проблемах со здоровьем
Ресторатор рассказал, что не уделял времени уходу за собой. Поэтому у него диагностировали проблемы со здоровьем.
Я много работал и не уделял времени себе, и со временем у меня начались серьезные проблемы со здоровьем и потому мой врач сказал: "Или ты останавливаешься и что-то меняешь, или будет только хуже". В мозг не поступало достаточное количество кислорода. Начались проблемы с печенью. У меня было ожирение, я не догадывался, был как все,
– вспомнил Эктор.
"Вессил всего 82 килограммов. Это вроде не много, но это были на мышцы, а жир. Сейчас я вешу 80 килограммов, но это не жир, а мышцы. Когда это со мной произошло, я изменил свой образ жизни. Начал ходить в спортзал, сел на диету. Теперь я могу спокойно выставлять обнаженные фото. Мне нравится смотреть на себя в зеркало", – поделился кулинар и судья "Мастер Шефа".
Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма Эктора
- Заметим, Эктор Хименес-Браво иногда ездит в свою семью в Колумбию, но после этого всегда возвращается в Украину. Ресторатор признавался, что называет страну своим домом.
- "У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое ощущение.. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто-то говорит место силы, кто-то говорит родная земля — все по-разному".