Эктор Хименес-Браво признался, что больше всего нравится себе не в начале карьеры, а сейчас. Ему ведь пришлось вернуться в форму после проблем со здоровьем.

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Эктор Хименес-Браво рассказал о проблемах со здоровьем

Ресторатор рассказал, что не уделял времени уходу за собой. Поэтому у него диагностировали проблемы со здоровьем.

Я много работал и не уделял времени себе, и со временем у меня начались серьезные проблемы со здоровьем и потому мой врач сказал: "Или ты останавливаешься и что-то меняешь, или будет только хуже". В мозг не поступало достаточное количество кислорода. Начались проблемы с печенью. У меня было ожирение, я не догадывался, был как все,

– вспомнил Эктор.

"Вессил всего 82 килограммов. Это вроде не много, но это были на мышцы, а жир. Сейчас я вешу 80 килограммов, но это не жир, а мышцы. Когда это со мной произошло, я изменил свой образ жизни. Начал ходить в спортзал, сел на диету. Теперь я могу спокойно выставлять обнаженные фото. Мне нравится смотреть на себя в зеркало", – поделился кулинар и судья "Мастер Шефа".



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма Эктора