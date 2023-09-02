Зірковий кухар у соцмережах вже хвалився нагородою від Залужного. Тепер в інтерв'ю 24 Каналу Ектор детальніше розповів про це та свою благодійну діяльність.
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Хіменес-Браво зізнається, що не чекав отримати нагороду за свою роботу.
Для мене ця нагорода – шок. Я ніколи не чекав отримати її. Робив, бо хотів робити. Коли я дізнався про цю нагороду, то сказав мамі: "Якщо я завтра помру, то помру щасливим". Для мене це набагато краще, ніж бути номер один у своїй сфері чи у телевізійних рейтингах, ніж бути багатим. Краще, ніж мати багато будинків та рідкісних автомобілів. Це найкраще. І я продовжую допомагати, бо хочу це робити,
– висловився Ектор.
Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного / Фото з його інстаграму
Як Ектор допомагає у війні
Він пригадав, що на початку війни його ресторани готували для військових, пенсіонерів та інших людей. Також заклади BAO та NAM збирають кошти, які потім йдуть на протези українським бійцям в рамках благодійного проєкту "Протези для незламних".
"На телебаченні постійно наголошуємо, що треба запрошувати наших солдатів, говорити про війну, щоб люди не забували, що боротьба триває. Допомагають і соціальні мережі. Я намагаюся залучати різні бізнеси, відомі компанії, щоб закривати потреби наших бійців, возити на передову те, що їм потрібно", – зізнався Ектор.
На його думку, такі співпраці є вдалими, всі бачать, на що йдуть їхні гроші, бо він завжди публікує звіти.
Чому Ектор Хіменес-Браво живе в Україні
- Зірковий кухар має українське громадянство, він набув його у травні 2021 року. Зараз Ектор також намагається спілкуватися державною мовою, бо не хоче говорити мовою окупанта.
- Сам Ектор Хіменес-Браво народився в Колумбії. У 2011 році продюсери каналу СТБ запросили його посісти місце судді на проєкті "МастерШеф". Він погодився і вже понад 12 років живе в Україні. Навіть повномасштабне вторгнення не змусило його покинути нашу країну.
- Раніше кулінар зізнавався, що дуже любить Україну. Зараз він живе недалеко від Києва у приватному будинку.