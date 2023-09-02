Зірковий кухар у соцмережах вже хвалився нагородою від Залужного. Тепер в інтерв'ю 24 Каналу Ектор детальніше розповів про це та свою благодійну діяльність.

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Хіменес-Браво зізнається, що не чекав отримати нагороду за свою роботу.

Для мене ця нагорода – шок. Я ніколи не чекав отримати її. Робив, бо хотів робити. Коли я дізнався про цю нагороду, то сказав мамі: "Якщо я завтра помру, то помру щасливим". Для мене це набагато краще, ніж бути номер один у своїй сфері чи у телевізійних рейтингах, ніж бути багатим. Краще, ніж мати багато будинків та рідкісних автомобілів. Це найкраще. І я продовжую допомагати, бо хочу це робити,

– висловився Ектор.



Хіменес-Браво отримав нагороду від Залужного / Фото з його інстаграму

Як Ектор допомагає у війні

Він пригадав, що на початку війни його ресторани готували для військових, пенсіонерів та інших людей. Також заклади BAO та NAM збирають кошти, які потім йдуть на протези українським бійцям в рамках благодійного проєкту "Протези для незламних".

"На телебаченні постійно наголошуємо, що треба запрошувати наших солдатів, говорити про війну, щоб люди не забували, що боротьба триває. Допомагають і соціальні мережі. Я намагаюся залучати різні бізнеси, відомі компанії, щоб закривати потреби наших бійців, возити на передову те, що їм потрібно", – зізнався Ектор.

На його думку, такі співпраці є вдалими, всі бачать, на що йдуть їхні гроші, бо він завжди публікує звіти.

Повне інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

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