Звездный повар в соцсетях уже хвастался наградой от Залужного. Теперь в интервью 24 Канала Эктор подробнее рассказал об этом и своей благотворительной деятельности.

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Хименес-Браво признается, что не ожидал получить награду за свою работу.

Для меня награда – это шок. Я никогда не ожидал получить ее. Делал, потому что хотел делать. Когда я узнал об этой награде то сказал маме: "Если я завтра умру, то умру счастливым". Для меня это гораздо лучше, чем быть номер один в своей сфере или в телевизионных рейтингах, чем быть богатым. Лучше, чем много домов и редких автомобилей. Это лучше всего. И я продолжаю помогать, потому что хочу это делать,

– высказался Эктор.



Хименес-Браво получил награду от Залужного / Фото с его инстаграммы

Как Эктор помогает в войне

Он напомнил, что в начале войны его рестораны готовили для военных, пенсионеров и других людей. Также заведения BAO и NAM собирают средства, которые затем идут на протезы украинским бойцам в рамках благотворительного проекта "Протезы для несокрушимых".

"На телевидении постоянно подчеркиваем, что нужно приглашать наших солдат, говорить о войне, чтобы люди не забывали, что борьба продолжается. Помогают и социальные сети. Я пытаюсь привлекать разные бизнесы, известные компании, чтобы закрывать потребности наших бойцов, возить на передовую то, что им нужно", – признался Эктор.

По его мнению, такие сотрудничества удачные, все видят, на что идут их деньги, потому что он всегда публикует отчеты.

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