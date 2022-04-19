Ектор Хіменес-Браво просить американців тиснути на уряд, щоб той дав Україні важку зброю

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво записав потужне звернення до американців. Він просить своїх фанів зі США дотиснути уряд, щоб той врешті-решт дав Україні всю необхідну важку зброю.

Якщо в перші дні війни український шоу-біз безрезультатно звертався до росіян, то тепер записує відео до світової спільноти. Оскільки ще на початку березня стало зрозуміло, що НАТО не закриє небо, то зараз знаменитості благають бодай про важку зброю. Серед них суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

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Ектор Хіменес-Браво звернувся до американців

Дорогі друзі. Кожного дня Україна бореться своїми руками, щоб зберегти своє місце на цій землі. Сотні ракетних ударів Росія направила по українським містам, селем і громадянам України. Ми повинні озброїти Україну зараз важкою зброєю. Усього одна протиракетна установка може зберегти сотні життів,

– висловився Ектор Хіменес-Браво.

Він просить надсилати листи до конгресменів своїх штатів, публікувати у твіттері перелік важкої зброї, яка потрібна Україні, та "тегати" їх.

"Озброїти Україну зараз, щоб ми разом перемогли це зло", – закликав шеф-кухар.

Звернення Ектора Хіменеса-Браво до американців: відео та фото

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Нагадаємо, незадовго до нападу Росії Ектор Хіменес-Браво полетів у рідну Колумбію, але швидко повернувся: