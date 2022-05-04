Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відверто розповів, як переживає війну в Україні. Він зізнався, що його відчуття відрізняються від відчуттів українців.

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Як Ектор Хіменес-Браво переживає війну

Кулінар поділився, що не має рідного міста, не відчуває ностальгії за певними місцями. Єдиним винятком є Ірпінь, де є його будинок.

Але я проживаю біль України, як ніби дім – це вся Україна, а не якесь конкретне місто. Я був у більшості областях України, в мене всюди є друзі, колеги, учасники "МастерШефу", тому це таке відчуття, ніби вбивають частину тебе. Можливо комусь з вас це знайомо,

– поділився Ектор.

Ресторатор порівняв ці події з Колумбією часів Пабло Ескобара. Тоді там також відбувались жахіття, але навіть не такі, як зараз.



Ектор Хіменес-Браво (фото ілюстративне, зроблене до війни) / Фото з інстаграму кулінара

"Я порівняв свої відчуття цієї війни з подіями у Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобара. Колись давно ці бандити вивезли мене в ліс та побили майже до смерті, кинувши там. Там творилось повне свавілля та жахіття. Але навіть той жах, не можна порівняти з цим. Це якийсь геноцид та Гітлер у 21 столітті. Я подорожував усім світом та ніколи не міг подумати, що така війна взагалі можлива. Весь сучасний розвинутий світ працює для високої місії, духовно розвивається, знімає кіно, обговорює картини, історію. І хто міг подумати, що з‘являться варвари, які почнуть війну у 2022 році", – зауважив Хіменес-Браво.

Будуть ґвалтувати дітей, жінок, вбивають, бабусь та дідусів, мирних жителів чоловіків. Що будуть Бомбити міста.. Грьобані фашисти просто вбивають частинку мене, частину України.. Але світ на нашій стороні,

– пригадав кулінар.

Шеф-кухар нагадав українцям, що весь народ проявив себе як найсміливіший. Він додав, що вважає не на часі критику влади, поділ України на захід і схід: "Ті, хто це робить – допомагає ворогу. Тому я впевнений, що ми переможемо, якщо ми утримуємо нашу єдність, а не будемо своїми словами її руйнувати".