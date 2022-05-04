Шеф-повар Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал, как переживает войну в Украине. Он признался, что его ощущения отличаются от ощущений украинцев.

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Как Эктор Хименес-Браво переживает войну

Кулинар поделился, что не имеет родного города, не чувствует ностальгию по определенным местам. Единственным исключением является Ирпень, где находится его дом.

Но я проживаю боль Украины, как дом – это вся Украина, а не какой-то конкретный город. Я был в большинстве областях Украины, у меня везде есть друзья, коллеги, участники "МастерШефа", поэтому это такое ощущение, что убивают часть тебя. Возможно кому-то из вас это знакомо,

– поделился Эктор.

Ресторатор сравнил эти события с Колумбией времен Пабло Эскобара. Тогда там тоже происходили ужасы, но даже не такие, как сейчас.



Эктор Хименес-Браво (фото иллюстративное, сделанное до войны) / Фото из инстаграма кулинара

"Я сравнил свои ощущения этой войны с событиями в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара. Когда-то давно эти бандиты вывезли меня в лес и избили почти до смерти, бросив там. Там творился полный беспредел и ужас. Но даже тот ужас, нельзя сравнить с этим. Это какой-то геноцид и Гитлер в 21 веке. Я путешествовал по всему миру и никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна. Кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году", – заметил Хименес Браво.

Будут насиловать детей, женщин, убивают, бабушек и дедушек, мирных жителей мужчин. Что будут бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины.

– вспомнил кулинар.

Шеф-повар напомнил украинцам, что весь народ проявил себя самым смелым. Он добавил, что считает не актуальной критику власти, разделение Украины на запад и восток: "Те, кто это делает – помогает врагу. Поэтому я уверен, что мы победим, если мы удерживаем наше единство, а не будем своими словами ее разрушать".