Ектор Хіменес-Браво вразив мережу, продекламувавши вірш Шевченка: кумедне відео

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво напам'ять прочитав фрагмент вірша українського поета Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". Шанувальники Ектора були приємно вражені.

2 серпня ресторатор опублікував відео, на якому декламував український вірш. Цікаво, що днями Хіменес-Браво отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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У підписі до ролика Ектор зазначив, що так жителі тимчасово окупованого Криму готуються до звільнення і приходу ЗСУ.

Шеф-кухар на відео продекламував вірш Шевченка. В кінці він кумедно запитав в оператора, чи все правильно сказав.

Реакція мережі

Шанувальники Ектора були приємно здивовані. У коментарях вони підтримали зірку:

"Браво, Ектор!"

"Молодець, дуже гарно".

"Вау! Екторе, чудово вийшло!"

"Шедеврально".

"Це можна слухати безкінечно".

"Так аж до мурашок по шкірі".

"Спочатку подумала що це на іспанській".

"Супер. Ектор, велика шана вам за підтримку!"

"Людина, яка приїхала до України вчить українську мову, а деякі народились тут і розмовляють іншою…"

Додамо, що не вперше Ектор декламує цей вірш. Після початку пономасштаної війни шеф-кухар 9 березня привітав Тараса Шевченка з днем народження та показав відео, у якому прочитав напамять вірш українського поета.

Нагадаємо, що у Хіменеса-Браво є українське громадянство, він набув його у травні 2021 року. Зараз він намагається спілкуватися державною мовою, бо не хоче спілкуватися мовою окупанта. Раніше Ектор також показував кумедне відео, як вчить українську мову.

Сам Ектор Хіменес-Браво народився в Колумбії. У 2011 році продюсери каналу СТБ запросили його посісти місце судді на проєкті "МастерШеф". Він погодився і вже понад 12 років живе в Україні. Навіть повномасштабне вторгнення не змусило його покинути нашу країну.