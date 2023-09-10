У знищеному Маріуполі: ексведучий "Розсміши коміка" зняв випуск для пропагандистського каналу
Відомий білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв, який раніше знімався в програмі "Розсміши коміка" з Володимиром Зеленським та Михайлом Галустяном, приїхав до окупованого Маріуполя. Там він знімав один з випусків шоу для каналу "Россия 1".
Дмитро став ведучим нової телевізійної програми "У колі друзів". Це шоу буде розповідати про тварин.
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Дмитро Шепелєв знімається у російському шоу
Відомо, що прем'єра телепрограми відбулася вчора, 9 вересня. З анонсу нового випуску стало відомо що ведучий відправився в Маріуполь.
Готуючись до передачі, я переглянув велику кількість матеріалів, присвячених тваринам, дізнався, що поряд є дуже великий і важливий притулок, де зібрані домашні тварини, насамперед собаки, які залишилися без господарів через військові дії,
– заявив Шепелєв.
Дмитро Шепелєв приїхав у Маріуполь знімати випуск для шоу / Скриншот з відео
"У колі друзів": анонс російського шоу
Хто такий Дмитро Шепелєв
Телеведучий родом з Мінська. Його кар'єра почалася в підлітковому віці, коли він приєднався до програми "5х5". Пізніше він отримав диплом на факультеті журналістики за спеціальністю "Телебачення та радіомовлення" в Білоруському державному університеті.
Всього у 20 років Шепелєв зробив собі ім'я як ді-джей на популярній мінській радіостанції "Альфа-радіо". У 2004 році Дмитро отримав пропозицію від відомого українського музичного каналу "М1", відтак він переїхав до Києва. В Україні чоловік став ведучим на різних телеканалах. Втім, вже у 2008 році Дмитро привернув увагу Костянтина Ернеста, який запросив його на "Перший канал", де він вів караоке-шоу "Можеш? Заспівай!". У 2009 році, після виступу в якості одного з ведучих фіналу Євробачення, Шепелєв прийняв рішення назавжди переїхати в столицю Росії.
24 лютого 2022 року Дмитро зазначив, що йому соромно за Росію та повномасштабне вторгнення, проте згодом він "перевзувся" та продовжує розважати російську аудиторію.