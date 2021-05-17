Роздягалася до білизни, – ексучасниця "ВІАГри" розповіла про залицяння Меладзе

Колишня солістка гурту "ВІАГра" Тетяна Найник дала нове інтерв'ю на тлі чуток про домагання продюсера Костянтина Меладзе. Вона зізналася, що наставник залицявся й до неї. Вона роздягалася перед відомим композитором, а він її лапав.
43-річна російська співачка Тетяна Найник була учасницею легендарного гурту "ВІАГра" трохи більше ніж пів року – з квітня до листопада 2002-го. Однак за цей час вона встигла відчути надмірну приязнь продюсера колективу Костянтина Меладзе.
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Артистка розповіла, що після знайомства в аеропорту композитор відвіз її до готелю, де попросив приміряти дуже відверті концертні вбрання. Роздягатися до білизни вона мусила в його присутності.
"Костя одразу поводився чудово. Він відвіз мене до готелю. Так, я роздяглася до білизни, щоб він подивився, як костюми сидять. Там костюми – три трикутнички. Ну я роздяглася, я моделлю працювала в купальниках, мені не звикати. Думаю, людина інтелігентна, вихована, знаю його. Одяглася назад. Усе чудово. Але якось ніяково було. 23 роки", – пригадала Тетяна Найник.
Прощаючись, Костянтин Меладзе "дуже не по-батьківськи обійняв" молоду підопічну. Однак на цьому його залицяння не закінчилися. Згодом він викликав Тетяну "на килим", поскаржившись на її роботу в гурті "ВІАГра" – погані танці та непрофесійність. Під час розмови продюсер безцеремонно лапав дівчину.
Він бере і садить на коліна. Я не зістрибнула. Пам'ятаю, сиджу, мене зіщулило – не рухаюсь. Його руки ходять ось тут ось так от, сильніше і сильніше стискають,
– з болем розповіла знаменитість.
Попри власний негативний досвід співпраці з Костянтином Меладзе, Тетяна Найник все ж вважає його гідною людиною, яка не здатна на насилля чи домагання.
Повне інтерв'ю ексучасниці "ВІАГри" про Меладзе: дивіться відео онлайн
Секс-скандал довкола Костянтина Меладзе: що відомо
- Співачка Ані Лорак, яка здобуває популярність в Росії, першою з зірок заявила, що знаменитий композитор домагався її. Колегу підтримала українська артистка Оля Полякова. Вона заявила, що Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру.
- На заяву Полякової емоційно відреагувала Надія Мейхер. Вона стала на захист Костянтина Меладзе та розкритикувала "королеву ночі". На думку Мейхер, "домагання" і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі".
- Слідом за ексучасницею "ВІАГри" висловилася Анастасія Приходько, яка також була під наставництвом продюсера. Вона нібито не погоджувалася на умови "на екран через диван".