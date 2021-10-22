Колишня колега Слави Камінської по дуету "НеАнгели" не приховує, що їй симпатизують чимало знаменитих холостяків. У ролі свого обранця Вікторія Смеюха бачить Дзідзьо, Віталія Козловського, Макса Барських, Євгена Клопотенка та навіть Олега Винника.

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Дзідзьо

Співачка розповіла, що розлучений Дзідзьо пропонував їй зіграти його дружину в майбутній кінострічці. Судячи з усього, пропозицію колеги вона сприйняла серйозно. Ексучасниця "НеАнгелів" зізналась, що артист їй дуже імпонує.

У житті він серйозний, мені це дуже імпонує. Мені дуже близька ця історія, бо я сама розсудлива. Мені подобаються люди, які вміють не лише посміятися, пожартувати, а й бути у своєму світі, виношувати ідеї,

– поділилась Віка Смеюха.

Вона додала, що не відмовилася б від побачення з Дзідзьо. Щоправда, зірка не готова проявляти ініціативу, тому все в руках співака.

Зауважимо, Дзідзьо запевняє, що не встиг закохатися. Після розлучення зі співачкою SLAVIA він з головою у роботі й не має часу на романтику.

Ексучасниця гурту "НеАнгели" Віка Смеюха / Фото з інстаграму співачки

Євген Клопотенко

Вікторія Смеюха вважає шеф-кухаря цікавою особистість, однак стосунки з ним розпочинала б з дружби. Вона не впевнена, що зможе миритися з його постійними феєрверками.

"Хороший хлопець, я б подружилась, не проти поспілкуватися. Класний, дуже енергійний, емоційний, дуже цікава особистість", – прокоментувала ексучасниця "НеАнгелів".

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Віталій Козловський

Співак ретельно приховує все, що пов'язано з почуттями та закоханістю. У ЗМІ роками ходять чутки про його роман з концертною директоркою Юлею Бакуменко, але Віталій Козловський вперто відмовляється їх коментувати. Так, невідомо чи є він холостяком, однак Вікторія Смеюха бачить себе поряд з ним.

"Дуже цікавий, дуже мужній і класний мужчина зі своєю думкою", – заявила артистка.

Макс Барських

Ексучасниця "НеАнгелів" обожнює його як артиста і як особистість. "Я його як людину люблю. З Максом теж могла б бути, бо він добрий, талановитий, успішний", – аргументувала дівчина.

Позитив

За словами Вікторії Смеюхи, вона тісно спілкується з ексдружиною Позитива Анною Андрійчук. Відтак знає, що чоловік час від часу зловживає алкоголем. Зірка не хотіла б, щоб її бойфренд випивав чи курив, тому репер – не її типаж.

"Мені імпонує Позитив, але, скажу чесно, у нього є шкідлива звичка. Я так розумію, що він зловживає іноді. Можливо, зараз він інший", – зазначила співачка.