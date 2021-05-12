Стилістка Олександра Миколюк відсвяткувала 23-річчя. Увагу публіки привернула гучна вечірка, яку дівчина організувала в столиці.

Цікаво "Холостяк" Михайло Заливако розсекретив, що залишився разом з переможницею проєкту

День народження Олександри Миколюк

Красуня організувала вечірку, на яку запросила рідних і друзів. Серед гостей були всім відомі учасники реаліті-шоу "Холосячка" – Євген Ковтуненко та Олексій Тригубенко, а також колишні конкурентки Олександри з проєкту "Холостяк".

Іменинниця опублікувала яскравий фотозвіт на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Олександри на вечірці

Для святкування дня народження вона обрала довгу асиметричну червону сукню з вирізом та нозі та спокусливим декольте. Олександра змогла похизуватися довгими стрункими ногами і пишним бюстом.

Look дівчина поєднала з бежевими туфлями на високих підборах. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила насичений макіяж у коричневих відтінках.

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