Стилистка Александра Миколюк отпраздновала 23-летие. Внимание публики привлекла шумная вечеринка, которую девушка организовала в столице.

Интересно "Холостяк" Михаил Заливако рассекретил, что остался вместе с победительницей проекта

День рождения Александры Миколюк

Красавица организовала вечеринку, на которую пригласила родных и друзей. Среди гостей были всем известные участники реалити-шоу "Холосячка" – Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко, а также бывшие конкурентки Александры из проекта "Холостяк".

Именинница опубликовала яркий фотоотчет на личной странице в Инстаграме.

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Образ Александры на вечеринке

Для празднования дня рождения она выбрала длинное асимметричное красное платье с вырезом и ноге и соблазнительным декольте. Александра смогла похвастаться длинными стройными ногами и пышным бюстом.

Look девушка соединила с бежевыми туфлями на высоком каблуке. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.

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