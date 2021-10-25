Ексучасник "Холостячки" розповів, хто може бути у фіналі

Персональний тренер з плавання Ігор Присяжнюк припинив боротьбу за серце "Холостячки" у другому випуску. За тиждень у будинку він встиг зрозуміти, хто підходить Златі Огнєвіч найбільше. За його прогнозами, у фіналі опиняться Дмитро та Роман Свечкоренко.

36-річний Ігор Присяжнюк не був готовий будувати стосунки зі Златою Огнєвіч. Він відмовився від бутоньєрки перед церемонією троянд, адже прийшов на "Холостячку", аби познайомитися зі знаменитою співачкою. Однак чоловік встиг "розкусити" конкурентів і зрозуміти, хто з них прийшов за піаром, а хто за головною героїнею.

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Так, на думку Ігоря, всі шанси потрапити у фінал мають психолог Роман Свечкоренко та власник клінінгової компанії Дмитро Шевченко.

На мою суб'єктивну думку, у фіналі могли б бути Дмитро й Роман,

– поділився ексучасник "Холостячки".

Він ніяк не обґрунтував свою позицію, однак, як відомо телеглядачам, у цих чоловіків справді тісний зв'язок зі Златою Огнєвіч. Нагадаємо:

з 37-річним Дмитром Шевченком у "Холостячки" був перший поцілунок сезону;

психолог Роман Свечкоренко хоч і покинув шоу у 6 випуску, однак отримав можливість повернутися на проєкт, як тільки оформить розлучення офіційно. Схоже, він не проґавить свій шанс.