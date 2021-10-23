Щотижня мільйони глядачів разом зі Златою та учасниками переживають кожен момент на реаліті-шоу. Усі прагнуть дізнатися, кому "Холостячка" вручить заповітну бутоньєрку, а хто поїде додому та втратить шанс побудувати стосунки.

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У 6 випуску першим покинув шоу Влад Ясько. Він став одним з учасників, які пройшли перевірку на поліграфі, однак відповідав на запитання дуже неоднозначно, в його словах була брехня. Злата не захотіла марнувати час його та свій, тому відпустила назавжди.



Влад Ясько покинув "Холостячку" / Фото з інстаграму шоу

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Під час церемонії троянд "Холостячка" попрощалася з Вінченцо Дулепою. Чоловік постійно говорить про закоханість, проте Злата не відчула цього: "В його словах багато акторської гри і мало щирості".



Вінченцо Дулепа покинув "Холостячку" / Фото з інстаграму шоу

Цього тижня з'ясувалося, що Роман Свечкоренко прийшов на проєкт у статусі одруженого чоловіка. Через карантин він не встиг оформити розлучення до початку зйомок. Злата не прощалася з ним назавжди, а вирішила дати шанс. Він зможе повернутися на проєкт у будь-який момент, але лише після того, як офіційно розлучиться.



Роман Свечкоренко покинув "Холостячку" / Фото з інстаграму шоу