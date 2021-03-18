Експорноакторка з "Холостяка-11" розповіла про запоруку щасливих стосунків

Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Анастасія, яка в минулому була порноакторкою, розповіла про запоруку щасливих стосунків. Дівчина вважає, що вони можуть бути лише тоді, коли в парі є відвертість та чесність.

У 2 випуску "Холостяка" Анастасія наважилася розповісти головному героєві Михайлу Заливаці про своє минуле. Вона не хотіла приховувати від нього правду і було важливо, як він відреагує на це.

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Анастасія з "Холостяка" про щасливі стосунки

На особистій сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала фрагмент розмови з "Холостяком". Михайло запитав Анастасію, для чого вона прийшла на проєкт. Учасниця поділилася, що піару їй не треба, бо її всі знають. Гроші у дівчини також є. Вона відверто відповіла, що хоче побудувати стосунки, які переростуть у сім'ю, хоче дітей.

Я завжди обираю відкритість та чесність. Вважаю, що це запорука міцних і щасливих стосунків,

– написала Анастасія в публікації.

Також дівчина подякувала Заливаці за те, що він прийняв її минуле і не засуджував.

"Взагалі немає упередженого ставлення. Якщо це завершилося, то чому людина не може мати шансу на хороше життя?", – сказав Михайло.

Ці слова дали мені новий сенс для життя. Мені їх дуже не вистачало. Михайле, дякую тобі, ти справжній чоловік,

– написала Анастасія.