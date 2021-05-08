Екснаречена Козловського Раміна Есхакзай виходить заміж

Колишня дівчина Віталія Козловського, блогерка Раміна Есхакзай заручилась. Їй зробив пропозицію вийти заміж відомий адвокат Євген Пронін.
Бойфренд Раміни Есхакзай є відомим юристом і адвокатом. Він зробив дівчині пропозицію під час відпочинку на Мальдівах і отримав ствердну відповідь. Про це пара повідомила на особистих сторінках.
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Раміна Есхакзай виходить заміж
Дівчина опублікувала фото, де демонструє золоту каблучку з невеликим дорогоцінним каменем на безіменному пальці. "Раз всі вже знають, таки так. Він це зробив!", – поділилась Раміна.
Таке саме фото оприлюднив новоспечений наречений Євген Пронін: "Я радий, що тут не ловить телефонна мережа, тому є коментарі. Деяку інформацію краще дізнаватись напряму, ніж через ЗМІ, тому кажу напряму, а що вона відповіла, ви й самі знаєте!".
Раміна Есхакзай виходить заміж / Фото з інстаграму блогерки
Під дописом Раміни Есхакзай безліч коментарів з привітаннями із заручинами. Однак знайшлись і такі, що почали критикувати дівчину та її бойфренда за розмір каблучки та каменя. Тому блогерка вже відповіла на критику.
Уміння радіти за інших – риса добрих і самодостатніх людей. Добре, що таких у мене 99,9%. А ті курочки, які не оцінили розмір діаманта, мене потішили. Хотілося їм, щоб у мене був кругляк на пальці. Ще й більше. Справа смаку. Він або є, або тобі завжди мало,
– написала Раміна.
Особисте життя Раміни Есхакзай
- Раміна Есхакзай вперше стала відома завдяки шоу "Холостяк". Вона була його учасницею у 5 сезоні, в якому головним героєм був Сергій Мельник.
- У 2016 році з'явились чутки про те, що Раміна закрутила роман з відомим українським артистом Віталієм Козловським. Вже наступного року він зробив пропозицію дівчині.
- Пара вже почала готуватися до весілля, коли неочікувано Есхакзай покинула Козловського. Дівчина розповіла згодом, що співак планував забрати в неї усі гроші, які їм подарували б на святкуванні, в них не було інтимного життя. Також Віталій заявив дівчині, що в нього є інша кохана.
- Артист не давав чітких коментарів щодо розставання з Раміною. Одного разу він лише повідомив, що більше цієї жінки в його житті не існує.
- Після розриву з Віталієм Козловським Есхакзай почала зустрічатися з Євгеном Проніним, а згодом вони почали жити разом. Зараз Раміна – відома блогерка й авторка проєкту "Ходят слухи". Дівчина зізнавалась, що ненавидить колишнього за те, що повісив на неї ярлик "екскохана Козловського", адже всього вона добилась самостійно.