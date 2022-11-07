На думку Романа, гурт став заручником політичної ситуації в країні, а їхня пісня "Разом нас багато" – символом "Помаранчевої революції".

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Дуже вже нас сплели з політичними розбірками в Україні того часу, і всіх більше цікавило наше політичне кредо, аніж музика. І коли ти розумієш, що тобі або все життя відбиватись від якихось політичних звинувачень і якимось чудом просувати свою музику, або просто робити музику і за це отримувати кошти на життя, то вибір стає очевидним,

– переконаний Роман.

Щодо Євробачення, де вони зайняли 19 місце, то він вважає конкурс рулеткою, яка як може вплинути на розпад гурту, так і його зміцнити. До прикладу він навів гурт O.Torvald, який у 2017 році зайняв аж 24 місце і продовжив свою діяльність.

"Євробачення – це лотерея, результат передбачити неможливо! Як доказ – один із українських гуртів зайняв ще нижче місце, ніж ми, і він не перестав існувати. Інша справа, як про це пишуть ЗМІ, як це подають критики і, знову ж, я вважаю, тут не обійшлось без політики. Про поразку цього гурта взагалі ніхто не згадує, а про нашу "паразку" не написав хіба що лінивий", – додав Калин.

Greenjolly – Razom Nas Bahato: дивитись відео онлайн

Наразі виконавець Роман Калин активно займається саундпродюсуванням, проте з деякими артистами робота стоїть на паузі через війну, тому він вперше за 15 років записав пісню із переможцем "Голосу країни-11" Сергієм Лазановським "Засинає чорний ліс". Роман і є продюсером молодого артиста. Щодо "Ґринджолів", які тепер мають назву Greenjolly, то гурт розпадався поступово, а от чи повернуться вони колись на сцену – Роман ще не вирішив.

Учасники відходили поступово. Хтось поїхав за кордон, хтось просто грав в гурті за гроші. З основних засновників були тільки я та Роман Костюк. Ми грали найдовше разом і в один момент зрозуміли, що треба перестати боротись з вітряками, і почали займатись виробництвом музики для інших, для тих, у кого немає такого політичного бекграунду. Ми далі спілкуємось з Романом, у нього своя студія звукозапису, але разом вже не граємо,

– розповів ексфронтмен.

Нагадаємо, що гурт "Ґринджоли" родом з Івано-Франківська. Вони проіснували з 1997 по 2005 рік, а згодом відновили діяльність на 1 рік у 2008 – 2009. За час існування колективу музиканти випустили 2 альбоми. Колишній фронтмен Роман Калин зараз займається продюсуванням нових артистів Сергія Лазановського, гуртів 7TEEN'S, "ФЛІТ", співачок ТAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ і KRIS.