По мнению Романа, группа стала заложником политической ситуации в стране, а их песня "Вместе нас много" – символом "Оранжевой революции".

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Уж очень нас сплели с политическими разборками в Украине того времени, и всех больше интересовало наше политическое кредо, чем музыка. И когда ты понимаешь, что тебе или всю жизнь отбиваться от каких-то политических обвинений и каким-то чудом продвигать свою музыку, или просто делать музыку и за это получать средства на жизнь, то выбор становится очевидным.

– убежден Роман.

Относительно Евровидения, где они заняли 19 место, он считает конкурс рулеткой, которая как может повлиять на распад группы, так и ее укрепить. К примеру он привел группу O.Torvald, которая в 2017 году заняла 24 место и продолжила свою деятельность.

"Евровидение – это лотерея, результат предусмотреть невозможно! Как доказательство – одна из украинских групп заняла еще ниже место, чем мы, и она не перестала существовать. Другое дело, как об этом пишут СМИ, как это подают критики и, опять же, я считаю, здесь не обошлось без политики. О поражении этой группы вообще никто не вспоминает, а о нашем поражении не написал разве что ленивый", – - добавил Калин.

Greenjolly – Razom Nas Bahato: смотреть видео онлайн

Исполнитель Роман Калин активно занимается саундпродюсированием, однако с некоторыми артистами работа стоит на паузе из-за войны, поэтому он впервые за 15 лет записал песню с победителем "Голоса країни-11" Сергеем Лазановским "Засыпает черный лес". Роман и есть продюсер молодого артиста. Что касается "Гринджолов", которые теперь называют Greenjolly, то группа распадалась постепенно, а вот вернутся ли они когда-то на сцену – Роман еще не решил.

Участники уходили постепенно. Кто-то уехал за границу, кто просто играл в группе за деньги. Из основных учредителей были только я и Роман Костюк. Мы играли дольше всего вместе и в один момент поняли, что нужно перестать бороться с ветряными мельницами, и начали заниматься производством музыки для других, для тех, у кого нет такого политического бекграунда. Мы дальше общаемся с Романом, у него своя студия звукозаписи, но вместе уже не играем,

– рассказал эксфронтмен.

Напомним, что группа "Гринджолы" родом из Ивано-Франковска. Они просуществовали с 1997 по 2005 год, а затем возобновили деятельность на 1 год в 2008 – 2009. За время существования коллектива музыканты выпустили 2 альбома. Бывший фронтмен Роман Калин сейчас занимается продюсированием новых артистов Сергея Лазановского, групп 7TEEN'S, ФЛИТ, певиц ТAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ и KRIS.