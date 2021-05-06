Екскохана принца Гаррі Еллі Голдінг оголосила ім'я та стать новонародженої дитини

6 травня 2021 , 12:22

Джерело:

інстаграм Каспара Джоплінга

Відома британська співачка та колишня дівчина принца Гаррі Еллі Голдінг кілька днів тому стала мамою вперше. Тепер вона розсекретила стать та ім'я малюка – хлопчика назвали Артур Евер Вінтер Джоплінг.

Відповідна публікація з'явилась на особистій сторінці чоловіка британської співачки Еллі Голдінг Каспара Джоплінга. Він у незвичайний спосіб повідомив про стать та ім'я новонародженої дитини.

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Еллі Голдінг з чоловіком розсекретили ім'я і стать малюка

Подружжя розмістило повідомлення про народження сина в газеті The Times у розділі "Народження, шлюби й смерті". Фотографію цього розділу Каспар Джоплінг опублікував у своєму інстаграм-блозі. 

Там пише, що 29 квітня в Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга народився син Артур Евер Вінтер Джоплінг.

Зауважимо, що допис чоловік доповнив цитатою з Біблії: "Краще почути докір мудрих, ніж людині почути пісню дурних".

Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг стали батьками 

  • Артдилер та співачка одружилися у вересні 2019 року у Великій Британії. На весіллі були присутні рідні, а також зіркові гості: Кетті Перрі та Орландо Блум, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, принцеса Беатріс та Едоардо Моцці.
  • Еллі Голдінг запрошувала на весілля колишнього хлопця – принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Але подружжя відмовилося прийти через роковини принцеси Діани. Однак королівська пара згодом запросила артистку на своє вінчання.
  • У лютому цього року вперше стало відомо про вагітність Еллі Голдінг. Вона з'явилась у фотосесії для глянцю Vogue з округлим животом. Зазначимо, що співачка не планувала стати мамою й хотіла якомога швидше народити.
  • Вже 3 травня стало відомо, що Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг вперше стали батьками. Однак новоспечені батьки зауважили, що хочуть насолодитися приватністю.
Автор: Марія Касій