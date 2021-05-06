Екскохана принца Гаррі Еллі Голдінг оголосила ім'я та стать новонародженої дитини

Відома британська співачка та колишня дівчина принца Гаррі Еллі Голдінг кілька днів тому стала мамою вперше. Тепер вона розсекретила стать та ім'я малюка – хлопчика назвали Артур Евер Вінтер Джоплінг.

Відповідна публікація з'явилась на особистій сторінці чоловіка британської співачки Еллі Голдінг Каспара Джоплінга. Він у незвичайний спосіб повідомив про стать та ім'я новонародженої дитини.

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Еллі Голдінг з чоловіком розсекретили ім'я і стать малюка

Подружжя розмістило повідомлення про народження сина в газеті The Times у розділі "Народження, шлюби й смерті". Фотографію цього розділу Каспар Джоплінг опублікував у своєму інстаграм-блозі.

Там пише, що 29 квітня в Еллі Голдінг та Каспара Джоплінга народився син Артур Евер Вінтер Джоплінг.

Зауважимо, що допис чоловік доповнив цитатою з Біблії: "Краще почути докір мудрих, ніж людині почути пісню дурних".

Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг стали батьками