Ексклюзивний рецепт від Катерини Кухар: готуємо марокканський пиріг з кедровими горішками

Напередодні Нового року прима-балерина Катерина Кухар ексклюзивно для читачів 24 каналу розповіла улюблений рецепт марокканського пирога з кедровими горішками. Це чудовий варіант простої та водночас надзвичайно смачної страви для святкового столу.

Якщо ви в пошуках нових страв, якими прагнете пригостити гостей у період свят, то радимо звернути увагу на пиріг від прими-балерини. Оскільки Катерині потрібно добре харчуватися та водночас підтримувати відмінну фізичну форму, у її раціоні є ситні страви, після яких точно ніхто не залишиться голодним.

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Рецепт пирога від Катерини Кухар

Інгредієнти:

кедрові горішки (250 грамів);

пшеничне борошно (115 грамів);

м'яке вершкове масло (250 грамів);

цукор (200 грамів);

яйця (3 штуки);

мед (4 столові ложки);

цедра одного апельсину.

45 хвилинкругла, діаметром 24 сантиметри



Ялинка в домі Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото пресслужби

Спосіб приготування:

Дістаємо масло та яйця з холодильника за 2 години до початку приготування. Горіхи обсмажуємо та нарізаємо великими шматками. Розігріваємо духову шафу до 280 градусів. Змащуємо форму вершковим маслом. Змішуємо мало з цукром до консистенції легкого крему. По одному додаємо яйця й на маленькій швидкості міксером перемішуємо з маслом до повного з'єднання. Додаємо просіяне борошно, мед, дрібно натерту цедру апельсина. Все перемішуємо. Додаємо в тісто горішки. Викладаємо тісто у форму та ставимо в розігріту духову шафу. Випікаємо 25 – 30 хвилин. Перевіряємо готовність пирога дерев'яною шпажкою.

Приємного дружнього чаювання чи кавування!



Ялинкові іграшки Катерини Кухар / Фото пресслужби

Розповідь Катерини Кухар про новорічно-різдвяні свята читайте скоро на 24 каналі.