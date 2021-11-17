У кліпі на проникливу пісню "Важіль" Олена Усенко розповіла свою драматичну історію. У 7 років дівчинка вперше заспівала, але ця спроба була провальною. На сцену вона повернулась через три роки, адже в ній жила велика мрія.

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Героїнею кліпу стала не лише представниця України на Дитячому Євробаченні 2021, а й дівчинка Злата, яка зіграла маленьку Олену. За сюжетом, співачка підтримала сама себе – вийшла на сцену, коли злякана крихітка хотіла втекти.

Ця ідея жила в мені завжди. Ідея в тому, що ніколи не треба зупинятися. Треба йти далі попри поразки й невдачі, адже можна зупинитися за крок до тріумфу,

– розповіла Олена Усенко.

Олена Усенко – Важіль: дивіться відео онлайн (з 9 хвилини 30 секунд)

Текст пісні "Важіль" – Олена Усенко

Шукаю кожен день

Серед сотень відображень,

Чужих пісень

Слів гірких, брехливих вражень,

Де я, де я, де я,

де я справжня.

Де ж то, де мій, де мій

той мій важіль,

Що увімкне світ



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Я не знаходжу слів,

Та знаходжу в собі сили,

Поки всі вони

У небес усе просили.

Змусити замовкнути не сміють,

Крил моїх спалити не зуміють

Бо вже не болить!,



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Йшла я, йшла збиваючи коліна,

Йшла та йшла, скрізь дощ та вітер зміни.

Де мій важіль? Він у моїх мріях.

Там чекають, там усі воліють.

І ніхто тепер вже не побачить..

Я зневірююся, чи я плачу.

Буду, буду до біди незряча.

Мрія в серці значить…



Нам дана лише мить,

Коли свiт згорить,

I слiду не стане вiд нас.

Все, що можемо ми,

Це вийти з пiтьми

I жити, поки є час.



Жити, жити, жити поки є час!