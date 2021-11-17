У кліпі на проникливу пісню "Важіль" Олена Усенко розповіла свою драматичну історію. У 7 років дівчинка вперше заспівала, але ця спроба була провальною. На сцену вона повернулась через три роки, адже в ній жила велика мрія.
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Героїнею кліпу стала не лише представниця України на Дитячому Євробаченні 2021, а й дівчинка Злата, яка зіграла маленьку Олену. За сюжетом, співачка підтримала сама себе – вийшла на сцену, коли злякана крихітка хотіла втекти.
Ця ідея жила в мені завжди. Ідея в тому, що ніколи не треба зупинятися. Треба йти далі попри поразки й невдачі, адже можна зупинитися за крок до тріумфу,
– розповіла Олена Усенко.
Олена Усенко – Важіль: дивіться відео онлайн (з 9 хвилини 30 секунд)
Текст пісні "Важіль" – Олена Усенко
Шукаю кожен день
Серед сотень відображень,
Чужих пісень
Слів гірких, брехливих вражень,
Де я, де я, де я,
де я справжня.
Де ж то, де мій, де мій
той мій важіль,
Що увімкне світ
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Я не знаходжу слів,
Та знаходжу в собі сили,
Поки всі вони
У небес усе просили.
Змусити замовкнути не сміють,
Крил моїх спалити не зуміють
Бо вже не болить!,
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Йшла я, йшла збиваючи коліна,
Йшла та йшла, скрізь дощ та вітер зміни.
Де мій важіль? Він у моїх мріях.
Там чекають, там усі воліють.
І ніхто тепер вже не побачить..
Я зневірююся, чи я плачу.
Буду, буду до біди незряча.
Мрія в серці значить…
Нам дана лише мить,
Коли свiт згорить,
I слiду не стане вiд нас.
Все, що можемо ми,
Це вийти з пiтьми
I жити, поки є час.
Жити, жити, жити поки є час!