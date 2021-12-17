Ексклюзивне інтерв'ю з Alyona Alyona: про скандали, кастинг "Голосу країни" та російську музику

Прогресивна українська співачка Alyona Alyona цьогоріч відзначилась не лише успішними колабораціями, а й скандалами та любовною історією з блогером Денисом. Про її творчість, особисте життя та погляд на українську музику ми розпитали в реп-виконавиці наприкінці 2021 року.

У відвертому інтерв'ю зірка поділилась, що української музики є достатньо в межах країни, проте тінейджери не мають змоги слухати її на офіційних сервісах та платити кошти. Також вона розповіла про свої новорічні плани з бойфрендом та як сприйняла скандали, у які втрапила цього року. Детальніше читайте в інтерв'ю 24 каналу.

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Інтерв'ю з Alyona Alyona

Нещодавно ви розповідали про те, що частково покидаєте інстаграм, оскільки проводили там щонайменше 5 годин в день. Як зараз проходить ваш інста-детокс? Вдалось зменшити "екранний час"?

Так, звичайно, мені вдалось зменшити цей час до трьох годин на добу, і на вихідних цей час ще менший. Але бувають дні, коли я користуюсь телефоном не через соціальні мережі, а для того, щоб щось познімати: чи тікток, чи ще щось, і, звичайно, що через це час інколи все-таки збільшується.

На початку грудня у мережі почали з'являтись рейтинги пісень та виконавців, яких слухали українці впродовж року. Чи не засмутились, коли не побачили себе у списках?

Особисто я не засмутилася, тому що все йде за своєю течією і найбільше користувачів, які слухають музику, придбану на платних майданчиках, – це тінейджери. Для них зараз в Україні немає музики, яка була б для них доступною, цікавою, такою одноденною. Відповідно, вони слухають зарубіжну музику. Але, наскільки мені відомо, українську музику слухає також дуже-дуже багато молоді, просто вони її шукають на безкоштовних майданчиках типу саундклауда, в телеграмі один одному кидають, або на якихось сайтах, які крадуть цю музику і завантажують в MP3. Тому говорити, що ці рейтинги достовірні й дуже правдиві – неправильно.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму артистки

До слова "Не рейтинг, а повний треш": мережа реагує на український топ Apple Music

Як ви ставитесь до масової "любові" до російської музики серед українців? Як з цим боротись і чи варто?

Звичайно, до любові до російської музики я ставлюсь не дуже позитивно, тому що все-таки, вважаю, що української музики зараз дуже достатньо, вона дуже конкурентно спроможна, дуже качова і класна, і саме для цього ми робимо на "Нашому радіо" "Урбан чат", де я знайомлю щоп'ятниці о 20:00 людей із такою андерграундною або мейнстрімною музикою, яка скоро стане популярною. Хочеться, щоб про цю музику почули більше, адже я вважаю, що проблема якраз у тому, що її мало чують українські слухачі.

У чарті Apple Music вперше з’явився український хіт виконавця Wellboy "Гуси". Як ви ставитесь до творчості хлопця і чи вважаєте його творчий шлях подібний до свого? Адже він з’явився раптово і дуже швидко набрав популярності в Україні, як і ви свого часу.

Так, творчість Вельбоя – вона більш масова, не така нішова як хіп-хоп, і більш доступна. Мені чимось нагадує частково і Вєрку Сердючку, і Дзідзьо, і таку гумористичну, добру, світлу музику з позитивом, але набагато якіснішу і набагато приємнішу. Більше українських мелодій, скажемо так. Його шлях схожий на мій також тим, що він познайомився із Юрою (Юрій Бардаш, продюсер, – Showbiz 24), і Юра вирішив допомогти йому стати відомим. Це дуже круто й класно, я щиро радію, коли з'являється ось така музика, більш українська і більш качова. Тому що все одно музика має бути різною. Якщо музика стала популярною – це не означає, що музика погана.

Якщо у попередніх роках ви дебютували на обкладинках журналів в Україні та за кордоном, то цього року ви стали головною персоною багатьох скандалів – з українським прапором, піснею гурту "Каста" та з рекламою для "RedBull UA". На вашу думку, критика була справедливою у вашу сторону?

Щодо ситуацій, які склалися у цьому році, я відношуся до них з повагою, з повагою до життя, тому що життя дає уроки і життя інколи просто такими ситуаціями бере тебе за плечі і трусить, дає тобі зрозуміти, що ти рухаєшся в неправильному напрямку, що ти втрачаєш якусь пильність і зосереджуєш свою увагу зовсім на іншому, не на тому, що треба. Тому всі ці ситуації – вони пережиті і пройдені.

Ви би хотіли щось змінити у тих подіях, якби була можливість?

За них просили вибачення, було соромно, але зроблено колосальні висновки. І в наступному році, я думаю, що ми будемо вести свою діяльність трішки інакше: не погоджуватися, брати участь у всьому, де пропонують, не робити якісь такі суперекстравагантні експерименти, не знаючи реакції людей. Просто хочеться зосередитися на тому, що я перш за все артист і музикант, і просто давати більше якісної і гарної музики.

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У 2020 році ви брали участь у проєкті "Танці з зірками", де отримали чимало досвіду. Ви ще спілкуєтесь зі своїм експартнером Юрієм Гуричем? Чи слідкували ви за новим сезоном шоу?

Щодо "Танців з зірками", то так, з Юрою в нас є діалог в телеграмі, інколи ми щось одне одному перекидаємо, а інколи ми просто пересікаємося по роботі. І звичайно, ми з ним слідкували за новим сезоном, тому що Аня (Анна Кареліна, хореограф, – Showbiz 24), яка була хореографом у нашій парі, в цьому році брала участь уже як танцівниця та партнерка. Цього року вона взяла перемогу, ми за неї дуже раді, ми вірили в її перемогу і знали, що вона працьовита і дуже крута. Для нас ця перемога – заслужена абсолютно.

Але в цьому році, окрім неї, було ще дуже багато моїх друзів, знайомих. Я виходила виконувати трек "Якби я була не я" для Джамали і зустрілась там майже з усіма кого я знаю: і з Меловіном, і з Сашею Заріцькою, і Лідою Лі, і Станіславом Горуною. Всі круті, класні і я всім бажала досягти максимальних висот, але сталося, як сталося.

Alyona Alyona та Юрій Гурич на "Танцях з зірками" 2020: дивитись відео онлайн

Чи запрошували вас на інші розважальні проєкти, хоча б на попередні кастинги?

Мене кастингували на "1+1" для проєкту "Голос країни" як суддю. Дуже багато артистів там були, але обрали в судді інших зірок. Впринципі, запити на участь в інших шоу також були, але ці шоу мені були абсолютно не цікаві, через те я не брала в них участь.

Цьогоріч в Україні та світі помітно побільшало колаборацій артистів з іншими співаками. Ви також записали спільні хіти з Вакарчуком, а раніше з KALUSH, Джамалою. Чи плануєте продовжувати таку тенденцію?

Насправді, цього року я випустила перший альбом на початку року, який повністю складався з фітів. Після цього ще виходили декілька робіт колаборацій, і я думаю, що поки бітів зі мною буде значно менше, але я не виключаю їх, тому що українські музиканти дуже круті і класні, і хочеться робити спільні робити майже з усіма.

Нещодавно ви відпочивали з бойфрендом у Фінляндії. Ви вже плануєте наступну поїздку кудись?

Нещодавно відпочивали в Фінляндії, дуже круто провели час, і ще, за час наших стосунків, ми вже разом також відпочивали у Єгипті і у Туреччині, і заплановували цього року, якщо плани не зміняться, поїхати десь на Новорічні свята також за кордон. Думаю, що це буде Стамбул, хочеться побачити це велике, гарне місто.



Alyona Alyona з бойфрендом Денисом / Фото з інстаграму співачки

Розкажіть, які концерти плануєте дати у новорічний період грудня-січня.

Я планую свій сольний концерт дати у столиці у клубі "Атлас", 19 грудня, для нас це буде перший досвід, бо він складатиметься з двох частин: з акустичної частини та частини під хіти, тож я запрошую всіх! Це буде круто, класно і я планую на деякий час зникнути з концертами, і повернутися вже напевно аж по весні.