З ексдружиною, але без Каменських: Потап влаштував вечірку в день народження сина

У понеділок, 6 вересня, сину Потапа та Ірини Горової виповнилось 13 років. У день народження Андрія репер зібрав сім'ю і друзів іменинника та влаштував душевне святкування. Щоправда, серед гостей знову не було Насті Каменських.

Після розлучення 2014 року Потап та Ірина Горова залишились не тільки друзями, а й партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainment. Відтак, не дивно, що експодружжя досі збирається як сім'я. Не стало винятком і день народження спільного сина Андрія.

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Гучну вечірку для іменинника влаштували у заміському комплексі, куди запросили не лише друзів, а й бабусь і дідусів. Так, за столом зібрались батьки Потапа та Ірини Горової. На святі засвітилась навіть старша донька продюсерки Наталя.

Для дітей репер організував розваги на величезних батутах і гру в пейнтбол. Безумовно, свято не обійшлось без задування свічок і спільних фото, на яких експодружжя продемонструвало сімейну гармонію.

Фото з вечірки до дня народження сина Потапа і Горової

На дні народженні Андрія, як і минулого року,– зіркової дружини Потапа. Ймовірно, причина в тому, що співачка полетіла на концерти за кордон. Про це репер повідомив в інстаграм-сторіс на ранок після святкування. Щоправда, артистка й раніше не з'являлась на вечірках, на які була запрошена Ірина Горова.

Вечірка до дня народження сина Потапа / Фото з інстаграму Ірини Горової ​

Потап з ексдружиною на дні народженні сина / Фото з інстаграму Ірини Горової

Ірина Горова з сином-іменинником / Фото з інстаграму продюсерки

Син Потапа на дні народженні з дідусем / Фото з інстаграму репера

Син Потапа на дні народженні з бабусею і дідусем / Фото з інстаграму Ірини Горової

Потап з мамою на дні народженні сина / Фото з інстаграму репера

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