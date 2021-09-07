З ексдружиною, але без Каменських: Потап влаштував вечірку в день народження сина
Джерело:інстаграм Потапа
У понеділок, 6 вересня, сину Потапа та Ірини Горової виповнилось 13 років. У день народження Андрія репер зібрав сім'ю і друзів іменинника та влаштував душевне святкування. Щоправда, серед гостей знову не було Насті Каменських.
Після розлучення 2014 року Потап та Ірина Горова залишились не тільки друзями, а й партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainment. Відтак, не дивно, що експодружжя досі збирається як сім'я. Не стало винятком і день народження спільного сина Андрія.
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Гучну вечірку для іменинника влаштували у заміському комплексі, куди запросили не лише друзів, а й бабусь і дідусів. Так, за столом зібрались батьки Потапа та Ірини Горової. На святі засвітилась навіть старша донька продюсерки Наталя.
Для дітей репер організував розваги на величезних батутах і гру в пейнтбол. Безумовно, свято не обійшлось без задування свічок і спільних фото, на яких експодружжя продемонструвало сімейну гармонію.На дні народженні Андрія, як і минулого року, не було Насті Каменських – зіркової дружини Потапа. Ймовірно, причина в тому, що співачка полетіла на концерти за кордон. Про це репер повідомив в інстаграм-сторіс на ранок після святкування. Щоправда, артистка й раніше не з'являлась на вечірках, на які була запрошена Ірина Горова.
Фото з вечірки до дня народження сина Потапа і Горової
Вечірка до дня народження сина Потапа / Фото з інстаграму Ірини Горової
Потап з ексдружиною на дні народженні сина / Фото з інстаграму Ірини Горової
Ірина Горова з сином-іменинником / Фото з інстаграму продюсерки
Син Потапа на дні народженні з дідусем / Фото з інстаграму репера
Син Потапа на дні народженні з бабусею і дідусем / Фото з інстаграму Ірини Горової
Потап з мамою на дні народженні сина / Фото з інстаграму репера
Що відомо про стосунки Каменських з сином і ексдружиною Потапа
- Два роки тому, восени 2019 року, Ірина Горова заявляла, що вони не одна велика сім'я, адже співачка так і не знайшла підхід до пасинка Андрія. За словами продюсерки, теплих стосунків у них не склалось.
- Натомість Потап стверджував, що в сина "чудові стосунки" з його другою дружиною. Хлопчик нібито прийняв вибір батька, бо бачить, як сильно той кохає.
- У свіжому інтерв'ю Настя Каменських зізналась, що з ексдружиною Потапа в неї немає жодних стосунків, а от Андрій часто приїжджає до них у гості.