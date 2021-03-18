Ексдружина Володимира Остапчука з'явилася на публіці з іншим чоловіком

Колишня дружина популярного ведучого та шоумена Володимира Остапчука – Олена Войченко вперше після розлучення вийшла в світ з іншим чоловіком. Проте наразі жінка не оголошує про нові стосунки і зазначає, що тепер уважніше ставиться до чоловіків.

Після розлучення з Володимиром Остапчуком Олена Войченко не з'являлася на публіці. Днями вона відвідала світський захід, чим неабияк приголомшила.

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Олена Войченко відвідала захід з чоловіком

На одній зі столичних вечірок Войченко побувала в компанії невідомого чоловіка. Проте наразі жінка не поспішає заявляти про нові стосунки.

Не думаю, що зараз час говорити про такі речі. Я сподіваюсь, що скоро так і буде,

– поділилася Олена.

Жінка всіляко уникала теми особистого життя і попросила журналістку, з якою спілкувалася, не показувати обличчя чоловіка, у супроводі якого прийшла.

Чоловік має бути зрілим. Перш за все, він має бути чесним перед собою. З власного досвіду можу сказати, що якби на початку мені людина показала, якою вона є насправді, питань би не було жодних. Тепер я буду уважнішою до тих людей, які люблять грати,

– наголосила Войченко.

Олена Войченко про екскоханого

Про колишнього обранця Олена говорила неохоче. Жінка не приховує, що після розлучення з Володимиром Остапчуком досі боляче і їй, і дітям. Зараз експодружжя не має жодних стосунків. Складний період у житті Войченко триває.

Я не хочу говорити про людину, яка взагалі не бере участь у житті моєї родини,

– наголосила жінка.

Також вона додала, що Володимир бачиться з дітьми, проте не так часто, як показує це в інстаграмі: "В школі він бачиться з ними, в садочку. 14 секунд для того, щоб зняти сторіз". Оскільки поруч із Оленою була її донька, то вона прагнула якомога швидше закрити цю тему.

Олена Войченко про стосунки з екскоханим та іншого чоловіка: дивіться відео онлайн

Розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко