Володимир Остапчук заявив, що ексдружина не пускає дітей до його батьків

Тепер не лише Володимир Остапчук, а й його батьки не можуть побачити Емілію та Евана. Ексдружина шоумена Олена відвезла дітей в Умань і заборонила пускати їх до бабусі та дідуся по лінії тата. Зірка вдруге викликав поліцію на колишню.

36-річний Володимир Остапчук розповів, що вдруге за останній тиждень не зміг побачити дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Він поскаржився, що ексдружина без його відома відвезла нащадків до своїх батьків.

Варто знати Володимир Остапчук викликав поліцію на ексдружину

Так, зірковий татко не знає, як довго син і донька будуть в Умані, адже сім'я Олени не відповідає на дзвінки й не відпускає Емілію та Евана до його батьків. Ба більше, колишній тесть грубить мамі шоумена.

Зв'язку з дітьми наразі немає. Я заблокований в її матері, її батько не піднімає слухавку другий день. Моїй мамі її батько в грубій формі відмовив у бажанні бачитися з онуками,

– поділився Володимир Остапчук.

Ведучий, який наразі перебуває в Києві, вдруге викликав поліцію і написав заяву на Олену Войченко, адже вона систематично порушує його батьківська права. Жінка всіляко перешкоджає зустрічам Остапчука з дітьми.

"Твій батько Сергій Войченко чи хтось інший не мають жодного права забороняти мені чи моїм батькам бачити онуків. У мене рівноцінні права, і я буду їх захищати", – пообіцяв шоумен, який проти насильницького "забирання" дітей.

Володимир Остапчук викликав поліцію на ексдружину / Фото з інстаграму шоумена

Мама Володимира Остапчука з онуком / Фото з інстаграму шоумена

Варто додати, що до початку канікул Володимиру Остапчуку таки вдавалося проводити час з дітьми. Все тому, що зустрічі відбувались тоді, коли вони були в школі й садочку. У лютому ведучий розчулив кумедним відео з сином Еваном, на якому хлопчик передав вітання шанувальникам батька й демонстрував любов до нього.