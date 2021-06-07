Ексдружина Потапа зізналась, як ставиться до репера

Українська продюсерка Ірина Горова розповіла про стосунки з колишнім чоловіком, репером Потапом. Вона розповіла, що пара існує немов творчий союз, який неможливо розірвати.

Продюсерка Ірина Горова стала гостею прем'єри фільму про артиста Монатіка. За лаштунками зірка дала невелике інтерв'ю, де розкрила правду про стосунки з колишнім чоловіком, репером Потапом.

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Ірина Горова розповіла, що з колишнім чоловіком вони залишилися друзями, тому часто підтримують одне одного. Ба більше, продюсерка додала, що шалено вірить у Потапа.

Досі працюємо разом, підтримуємо одне одного. Це творчій союз, його неможливо розірвати, тому що я шалено у нього вірю, мені дуже подобається все, що він робить,

– поділилась Ірина Горова.

Зірка зізналась, що одразу після розлучення знайти спільну мову парі було доволі важко. Але через деякий час вони налагодили стосунки та продовжили дружнє спілкування.

"Сказати, що ми розійшлися і: "Ну клас, будемо дружити", – звичайно, що ні. Але творчі люди – вони інші. Можна розлюбити, не так надихатися, але він творець на сто відсотків і коли він приносить трек, і коли я дивлюся на нього в кадрі, і він відіграє як професійний актор, хто за мною спостерігає, він бачить що це непідробно. Що мені дійсно дуже подобається, що він робить", – зауважила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно теперішня дружина Потапа Настя Каменських розповідала про своє ставлення до Ірини Горової. Вона зізналась, що не має жодних стосунків з екскоханою репера й не спілкується з нею. Натомість співачка добре ладнає з сином Потапа Андрієм.

Що відомо про стосунки Ірини Горової та Потапа