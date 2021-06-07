Продюсер Ирина Горовая стала гостьей премьеры фильма об артисте Монатике. За кулисами звезда дала небольшое интервью, где раскрыла правду об отношениях с бывшим мужем, рэпером Потапом.
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Как бывшая жена Потапа относится к рэперу
Ирина Горовая рассказала, что с бывшим мужем они остались друзьями, поэтому часто поддерживают друг друга. Более того, продюсер добавила, что безумно верит в Потапа.
До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческий союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает,
– поделилась Ирина Горовая.
Звезда призналась, что сразу после развода найти общий язык паре было довольно трудно. Но через некоторое время они наладили отношения и продолжили дружеское общение.
"Сказать, что мы разошлись и: "Ну класс, будем дружить", – конечно, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так надышаться, но он создатель на сто процентов, и когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит что это неподдельно. Что мне действительно очень нравится, что он делает", – отметила продюсер.
Напомним, недавно нынешняя жена Потапа Настя Каменских рассказывала о своем отношении к Ирине Горовой. Она призналась, что не имеет никаких отношений с экс-возлюбленной рэпера и не общается с ней. Зато певица хорошо ладит с сыном Потапа Андреем.
Что известно об отношениях Ирины Горовой и Потапа
- Пара познакомилась, когда Ирина работала в банковской сфере, а Потап только начинал заниматься музыкой. Именно продюсер подтолкнула любимого к написанию музыки.
- В 1999 году они поженились, а в 2008 году на свет появился общий сын Андрей.
- После 15 лет брака Ирина Горовая и Потап решили тайно развестись. Они продолжали вместе появляться на публике, но впоследствии объявили о разрыве.