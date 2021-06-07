Продюсер Ирина Горовая стала гостьей премьеры фильма об артисте Монатике. За кулисами звезда дала небольшое интервью, где раскрыла правду об отношениях с бывшим мужем, рэпером Потапом.

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Как бывшая жена Потапа относится к рэперу

Ирина Горовая рассказала, что с бывшим мужем они остались друзьями, поэтому часто поддерживают друг друга. Более того, продюсер добавила, что безумно верит в Потапа.

До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческий союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает,

– поделилась Ирина Горовая.

Звезда призналась, что сразу после развода найти общий язык паре было довольно трудно. Но через некоторое время они наладили отношения и продолжили дружеское общение.

"Сказать, что мы разошлись и: "Ну класс, будем дружить", – конечно, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так надышаться, но он создатель на сто процентов, и когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит что это неподдельно. Что мне действительно очень нравится, что он делает", – отметила продюсер.

Напомним, недавно нынешняя жена Потапа Настя Каменских рассказывала о своем отношении к Ирине Горовой. Она призналась, что не имеет никаких отношений с экс-возлюбленной рэпера и не общается с ней. Зато певица хорошо ладит с сыном Потапа Андреем.

Что известно об отношениях Ирины Горовой и Потапа