"Любила, люблю і буду любити": відверте зізнання Христини Горняк після розриву з Остапчуком
Джерело:інстаграм Христини Горняк
Поки Володимир Остапчук насолоджується життям з молодою коханою, його колишня дружина вже повернулася з Києва до Відня. Там вона поспілкувалася з шанувальниками про особисте.
Христина Горняк часто відповідає на запитання підписників в інстаграм-сторіс. Після того, як стало відомо, що в Остапчука з'явилася нова пасія, нотаріус поділилася особистим.
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Христина Горняк про чоловіків
Христина майже не говорить про особисте життя, не розповідає деталей розриву з шоуменом. Але нотаріус зізналася, що навіть після розлучення вона не розчарувалася в чоловіках і вірить у кохання.
Чоловіки, то наші радощі і моменти насолоди в житті. Вірила, вірю і буду вірити. Любила, люблю і буду любити!
– наголосила Горняк.
"Мені взагалі життя дає класних чоловіків по життю. Хтось для досвіду, хтось для насолоди, радощів, теплоти, любові тощо… Я тут не скаржусь!", – додала Христина.
Христина Горняк про чоловіків / Скриншот інстаграм-сторіс нотаріуса
Нагадаємо, в мережі вже давно були чутки про розлучення Горняк та Остапчука, але ніхто з них не підтверджував і не спростовував цієї інформації. Було лише відомо, що вони тривалий час не живуть разом, Христина поїхала у Відень, а Володимир залишився в Україні. Нещодавно стало відомо, що у ведучого вже є нова обраниця – 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Вони вже живуть разом у квартирі шоумена та часто діляться фото звідти.