Голлівудська пара проводить канікули з дітьми – 10-місячною донькою Дейзі та 10-річним Флінном, сином Орландо Блума від першого шлюбу з Мірандою Керр. Зірки не поспішають повертатися до США, тому зараз відпочивають у Туреччині.

До теми Кеті Перрі та Орландо Блум поїхали в Італію: їх підхопили за романтичними поцілунками

Кеті Перрі та Орландо Блум зупинились в розкішному 5-зірковому готелі в місті Бодрум. У їхньому номері є басейн з виглядом на гори та Егейське море.

Романтичні фото Кеті Перрі та Орландо Блума з Туреччини

На краю басейну на заході сонця зіркове подружжя зробило кілька милих кадрів. Молода матуся Кеті Перрі позувала в довгій білій сукні з різнобарвним принтом та асиметричним низом. Тоді як Орландо Блум одягнув білі джинси та світло-лимонну футболку.

36-річна співачка та 44-річний актор виглядали по вуха закоханими. Він ніжно обіймав кохану за талію, а вона романтично цілувала його, кокетливо піднявши ніжку.

"Нескінченність і за її межами", – лаконічно підписала Кеті Перрі й отримала понад два мільйони лайків взамін.

Кеті Перрі та Орландо Блум в Туреччині / Фото з інстаграму співачки

Кеті Перрі та Орландо Блум в Туреччині / Фото з інстаграму співачки

До слова, Кеті Перрі та Орландо Блум не показують 10-місячну Дейзі в соцмережах. Однак на початку квітня публіка таки побачила її обличчя. Все завдяки папараці, які підловили зірок під час відпочинку на пляжі в Санта-Барбарі.