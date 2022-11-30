Її чоловікові прийшла повістка, – Міша Крупін про екскохану з Росії, яка підтримує війну

Соліст гурту "Корупція" Михайло Крупін від 24 лютого не спілкується з російськими артистами. Але в Росії залишається його перша дружина. Екскохана Крупіна зайняла проросійську позицію.

Війна показала, що навіть найрідніші люди можуть підтримувати ворогів. Саме так сталося у стосунках Міші Крупіна та його колишньої дружини. Жінка підтримала Путіна і війна прийшла й у її дім.

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Екскохана Міші Крупіна підтримала війну

Артист зізнався, що від 24 лютого не спілкується з російськими музикантами, оскільки не бачить у цьому сенсу. У час війни зруйнувалися й стосунки Михайла з ексдружиною. У перший день повномасштабного вторгнення вона телефонувала Крупіну, але це була остання розмова. Жінка вірить російській пропаганді, запевняє, що "не все так однозачно" і українці "самі себе обстрілюють".

Перша дружина подзвонила мені в перший день і сказала: "Не все так однозначно". А потім каже: "Послухай, ви там самі себе обстрілюєте". Я їй відповів: "Ти що, йоб**та?" І все, розмова з нею закінчився. Більше ми не спілкувалися,

– розповів Михайло.

Згодом спільні знайомі Крупіна та його колишньої розповіли, що її теперішньому чоловікові прийшла повістка. Карма не змусила довго себе чекати і війна прийшла у дім жінки, яка підтримує злочинні дії влади.

Міша Крупін про ексдружину: дивіться відео онлайн

Де зараз діти Крупіна

Син музиканта від першого шлюбу виїхав з Росії ще у 2016 році. Він переїхав в Ізраїль, там служив в армії та отримав громадянство.

Також у Крупіна є названа донька. З нею Михайло не підтримує стосунки через різні політичні погляди: "Дуже сухо, ми не спілкуємося. Але я нормально ставлюся до неї".

Нагадаємо, раніше Крупін розповідав про зрадника Юрія Бардаша, який виїхав у Росію. Михайло працював з любителем Росії і той справді хотів переїхати у країну-агресорку, незважаючи на всі злочини, які та зробила.Саме через це з ним розірвали контракти усі українські артисти, включно з ним та Wellboy.