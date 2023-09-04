Тиран і насильник, – ексдружина Костянтина Войтенка зізналась, що актор бив її та знущався

Колишня дружина актора Костянтина Войтенка вперше зізналась про те, що була жертвою домашнього насильства. Валентина Марініна шокувала історіями про знущання та побиття з боку ексчоловіка.

Актор Костянтин Войтенко та танцівниця Валентина Марініна розлучилися ще минулого року. Зараз Валентина наважилась розповісти, що приховував їхній шлюб. Жінка заявила, що її колишній чоловік застосовував до неї усі види насильства.

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Ексдружина Войтенка зізналась, що була жертвою насильства

Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені соромно про це. Але в той момент я не вміла інакше. Мій колишній чоловік – перверзний нарцис і насильник,

– заявила Валентина.

"Так знаю його я, колишня дружина та мама нашої спільної дитини. Він публічна людина, тато, який час від часу радіє своїй доньці. Він – колишній, який обирав і обирає зі мною насильницькі форми спілкування: газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство".

Валентина Марініна розповіла про перший та єдиний раз, як викликала поліцію після випадку фізичного насильства. Тоді поліція попросила її помиритися з чоловіком – "інакше у нього виправні роботи й він вже буде "числитись". Батько Валентини теж відмовляв її писати заяву.

Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так "не заведено" – писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних,

– пригадала жінка.



Валентина з донькою / Фото з інстаграму Валентини

Після цього випадку подружжя поїхало на відпочинок у Туреччину, де Костянтин начебто казав їй звернутися до психіатра, а потім "грав у мовчанку". Валентина відчула наслідки не так фізичного, як психологічного насильства.

Синці загоїлися швидко. Газлайтинг і психологічне насильство травмували мене набагато глибше. Я є клієнтом психологів і психотерапевтів вже понад п'ять років. Я проробила із собою дуже багато практик, досвідів, було багато різних спеціалістів і консультацій.

"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Так, я теж обирала у стосунках із ним насильницькі форми комунікації. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі. Мені було дуже соромно про це. Але я прийняла рішення і навчилася інакше".

Валентина звернулась до колишнього чоловіка

Наостанок Валентина Марініна засудила будь-які прояви насильства та закликала виходити з цього кола тих, хто ще страждає. Вона наголосила – насильству немає виправдань. Саме тому вона вийшла з цим публічним зізнанням: аби засудили поведінку і колишнього чоловіка, і її самої. Також Валентина звернулась до актора.

Костю, я ані тебе, ані твого оточення, ані ваших погроз і маніпуляцій більше не боюсь. Я засуджую тебе і свою колишню поведінку публічно. Мені не страшний ані твій статус, ані твоя бульбашкова популярність,

– написала Марініна.

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