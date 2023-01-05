Досі не можу повірити, – ексдружина Кличка підтвердила участь в німецьких "Танцях з зірками"
Джерело:Наталія Єгорова
Колишня дружина Віталія Кличка засвітилась як учасниця німецької версії "Танців з зірками". Наталія Єгорова підтвердила свою участь та поділилась враженнями напередодні прем'єри.
Колишня дружина Віталія Кличка відмовилась від прізвища чоловіка та будує кар'єру в Німеччині як співачка та авторка пісень. Вона стала учасницею німецького танцювального шоу Let's Dance.
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Що каже Наталія Єгорова про участь в шоу
Спершу про участь Наталії Єгорової стало відомо на сторінках самого проєкту. Тепер вже й сама співачка підтвердила, що буде боротися за титул Dancing Star 2023. Вона зізналась, що завжди про це мріяла, але ніколи не наважувалась.
Я дуже схвильована і досі не можу в це повірити. Я погодилась! І я беру участь у шоу "Танці з зірками". Я нарешті хочу спробувати щось нове, те, що завжди хотіла зробити, але ніколи не наважувалася,
– поділилась Наталія.
"Я буду танцювати! Танець – звільняє! Танець – виражає наші найглибші емоції! Це неймовірно важка праця! Але я готуюся до цього. Побажайте мені успіхів і до зустрічі на танцмайданчику".
Які українські зірки брали участь у "Танцях" за кордоном
Наталія Єгорова вже не перша артистка, яка вирішила позмагатись з іноземцями в танцювальному шоу. Інші українські співачки також користувались можливістю нагадати про Україну й розповісти про війну.
- Співачка Джамала виступала на "Танцях з зірками" у Польщі, де збирала кошти для українських дітей. Вона покинула проєкт у 6 випуску.
- Виконавиця Оля Полякова взяла участь у грузинських "Танцях з зірками". Вона виступала з партнером-українцем – танцівником її ж балету Максом Єжовим. Зірка упродовж шоу нагадувала про війну та розповідала про грузинських добровольців, однак танцювальна складова дала можливість бути в шоу лише до 7 випуску.