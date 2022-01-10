Ексдружина Дзідзьо відпочиває на Кубі: яку відому пам'ятку відвідала SLAVIA

Зіркові канікули в розпалі. Колишня дружина співака Дзідзьо – Ярослава полетіла на Кубу. Там SLAVIA відвідала будинок-музей Ернеста Хемінгуея та поділилася кадрами з того місця з шанувальниками.

Більшість українських зірок вирушили в теплі країни. Серед популярних напрямків цієї зими опинилася Куба. Там відпочиває колишня дружина Дзідзьо – співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома).

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SLAVIA відвідала будинок Ернеста Хемінгуея

Знаменитість побувала в будинку, де колись жив всесвітньо відомий письменник Ернест Хемінгуей. Зараз це музей, в якому може побувати кожен охочий. Письменник прожив у будинку два останні десятиліття свого життя. Саме там він написав знамениту повість "Старий і море".

У будинку все залишається так само як було при Хемінгуею. Туристи ніби приїжджають в гості до письменника, щоб на власні очі побачити кожен куточок його оселі. Збереглася навіть друкарська машинка письменника. SLAVIA зняла декілька коротких роликів, які поширила в мережі. Так вона разом із шанувальниками пережила незабутні емоції.

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Українські зірки у відпустках