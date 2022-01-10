Катерина Кухар та Олександр Стоянов вдало поєднують гастролі з відпочинком. У різдвяні свята вони відправилися у Францію не самі, а з дітьми.

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Катерина Кухар у Франції

Прима-балерина поділилася світлинами з набережної. Вона позувала, сидячи на лавці. Катерина обрала для прогулянки зручний одяг: сірий спортивний костюм, довгий чорний плащ. Поєднала вбрання з чорними черевиками. Волосся вклала у природні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Серед аксесуарів look довершили сонцезахисні окуляри.

Кухар насолоджувалася хоча й прохолодно, але сонячною погодою біля моря. Разом із коханим, донькою і сином зірка прогулялася набережною, насолодилася свіжим повітрям біля моря та гір.



Катерина Кухар у Франції / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар у Франції / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар у Франції з дітьми / Фото з інстаграму прими-балерини

Текст публікації Катерини Кухар:

Давайте щось пообіцяємо собі в новому році:

якщо обіймати, то міцно;

якщо любити, то до запаморочення;

якщо цілуватися, то до ранку;

якщо відчувати, то до мурашок;

цінувати себе та берегти свої кордони;

якщо організм просить відпочити, то дозволити собі;

якщо збиратися з друзями, то з найгучнішою та близькою серцю компанією;

якщо танцювати, то до болю в ногах;

якщо йти звідти, де погано, то назавжди!

Якщо жити це життя, то наповнювати його до кінця красою, щастям, мріями та робити це невимушено і легко!