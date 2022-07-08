Вкотре підтримала Україну: ексдружина Дмитра Ступки була на концерті ONUKA в США

Колишня дружина акторка Дмитра Ступки – Поліна Логунова зараз мешкає в США. Там вона часто відвідує різноманітні заходи. Днями Поліна побувала на концерті українського гурту ONUKA.

Таким чином Поліна вкотре показала, що підтримує Україну. Разом з нею був наречений, вони разом танцювали під запальні треки та насолоджувалися українською музикою.

Дивіться також Світлана Лобода допомагатиме мешканцям Ірпеня: що зробить артистка

Поліна Логунова була на концерті ONUKA

28 червня ONUKA відправилася у благодійний тур Сполученими Штатами Америки – Stand up for Ukraine. 7 липня гурт виступав в Лос-Анджелесі. Сам там зараз мешкає Поліна Логунова разом з нареченим, з яким заручилася декілька років тому.

В інстаграм-сторіс Поліна опублікувала декілька коротких роликів з концерту. На них видно, що зал був заповнений людьми, вони співають, танцюють. Американська публіка радо прийняла українських артистів.



ONUKA виступила в Лос-Анджелесі / Скриншот інстаграм-сторіс Логунової

Зазначимо, Поліна Логунова родом з білорусі, має білоруське громадянство. У 2020 році, коли в країні були мітинги проти лукашенка, вона підтримувала свій народ, активно висвітлювала цю позицію в мережі. Тому відтоді Поліна не може поїхати до рідних. Зараз вона всіляко допомагає Україні: "Я зайнялася благодійністю, організацією збору коштів для ЗСУ, але не лише цим. Також ми збирали речі та харчування для маленьких дітей. Багато людей приносило корм для притулків для тварин. Я збирала контакти, які можуть бути корисні людям, координувала комунікації – робила все, що було в моїх силах, незважаючи на те, що я перебуваю в іншій країні".