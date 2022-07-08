Таким образом Полина в очередной раз показала, что поддерживает Украину. Вместе с ней был жених, они вместе танцевали под зажигательные треки и наслаждались украинской музыкой.

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Полина Логунова была на концерте ONUKA

28 июня ONUKA отправилась в благотворительный тур по Соединенным Штатам Америки – Stand up for Ukraine. 7 июля группа выступала в Лос-Анджелесе. Сам там сейчас живет Полина Логунова вместе с женихом, с которым обручилась несколько лет назад.

В инстаграм-сторис Полина опубликовала несколько коротких роликов с концерта. На них видно, что зал был заполнен людьми, поют, танцуют. Американская публика с радостью приняла украинских артистов.



ONUKA выступила в Лос-Анджелесе / Скриншот инстаграмм-сторис Логуновой

Отметим, Полина Логунова родом из беларуси, имеет белорусское гражданство. В 2020 году, когда в стране были митинги против лукашенко, она поддерживала свой народ, активно освещала эту позицию в сети. Поэтому с тех пор Полина не может уехать к родным. Сейчас она всячески помогает Украине: "Я занялась благотворительностью, организацией сбора средств для ВСУ, но не только этим. Также мы собирали вещи и питание для маленьких детей. Многие приносили корм для приютов для животных. Я собирала контакты, которые могут быть полезны людям координировала коммуникации – делала все, что было в моих силах, несмотря на то, что я нахожусь в другой стране".