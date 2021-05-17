Ексдружина Андре Тана вперше прокоментувала розлучення

Днями знаменитий український модельєр Андре Тан оголосив, що розлучився з дружиною після дев'яти років шлюбу. Він запевнив, що після розриву вони залишилися друзями. Ексдружина дизайнера лише підтвердила його заяву.

Аліна Харечко публічно звернулася до колишнього чоловіка, назвавши його Андрієм Миколайовичем. Вона подякувала Андре Тану не так за подружнє життя, як за досвід у сфері моди, який здобула за роки партнерства.

Важливо Андре Тан розлучився з дружиною після 9 років шлюбу

Ексдружина модельєра наголосила, що була поряд з коханим не лише на піку кар'єри, а й в часи банкрутства. У компанії Andre Tan вона встигла побувати в ролі фінансової аудиторки, криза-менеджерки та PR-директорки.

"Ми побудували класний бізнес і мережу з 3-х до 52 магазинів ATAn, народили дуже красиву дочку, пережили з тобою два банкрутства і кілька криз в нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельною", – висловилася Аліна Харечко.

Вона процитувала Андре Тана, котрий зауважував: вони починали та закінчили дружбою. Аліна Харечко запевнила, що їхня спільна донечка, якій дизайнер платить аліменти, може пишатися таким успішним батьком.

Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися,

– заявила ексдружина Андре Тана.

Додамо, з моменту офіційного розлучення подружжя минуло більше ніж пів року, однак Аліна Харечко поки самотня. Вона запевнила майже 6-тисячну аудиторію в інстаграмі, що "вірить в кохання, незважаючи ні на що".

"А що я? Я обираю вірити у справжнє кохання. До тремтіння в колінках. Вірне, чесне, світле та щире. Десь таке кохання точно є", – написала ексдружина Андре Тана в інстаграм-сторіс.