Колишня дівчина Колсона Бейкера звинуватила його у зраді з Меган Фокс

Колишня дівчина музиканта Колсона Бейкера Соммер Рей заявила, що артист зрадив їй з акторкою Меган Фокс. Вона запідозрила екскоханого у зраді, коли він відмовив їй у зйомках свого кліпу. Натомість там знялась Меган Фокс

24-річна модель Соммер Рей, яка зустрічалась із музикантом Колсоном Бейкером (сценічне ім'я – Machine Gun Kelly) заявила про його зраду. Дівчина зізналась, що артист закрутив роман з акторкою Меган Фокс ще до того, як розірвав стосунки з нею.

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Екскохана Бейкера про його зраду

Модель розповіла, що все ще зустрічалася з музикантом, коли Колсон почав стосунки з Меган Фокс на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Також вона поділилась інтимними деталями роману.

Я зустрічалася з Колсоном, але ніколи не займалася з ним сексом. Я змушую хлопців чекати як мінімум три місяці, тому що я повинна переконатися, що ця людина добре до мене ставиться. Колсон так і не пройшов випробування,

– заявила Соммер Рей.

Зірка переконана в тому, що Бейкер – зрадник, тому їй зовсім не соромно розповідати про це. Соммер Рей зізналась, що вона не очікувала такого повороту подій.

"Я весь час чекала його в готелі, поки вони знімалися разом. І я ніколи не думала, що між ними щось є. Я думала, вона старша, у неї є чоловік і діти", – сказала модель.

Незважаючи на неприємну ситуацію, Рей додала, що зробила б на місці хлопця так само: "Ймовірно, я зробила б те саме – зрадила б Колсону з Меган Фокс".

Соммер Рей розповіла, що вперше запідозрила коханого у зраді тоді, коли він не запросив дівчину на знімальний майданчик кліпу Bloody Valentine. Тоді музикант пояснив це обмеженнями у зв'язку з карантином, незважаючи на те, що модель мала знятися у ролику. Втім її місце тоді зайняла Меган Фокс.

Соммер зауважила, що навіть якби вона займалась музикантом сексом, він однаково їй би зрадив. Тим не менш, зірка вважає пару Колсона Бейкера та Меган Фокс милою.

Роман Колсона Бейкера та Меган Фокс