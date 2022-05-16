На початку березня російський шоу-біз масово покидав Москву та тікав за кордон, аби режим Путіна не дібрався до них. Серед зірок був колишній чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов. Він азербайджанець, але на Росії побудував кар'єру продюсера, фотографа та художника. Досить довго він відсиджувався в Баку, а тепер знову в Москві.

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Ексчоловік Ірини Білик дасть концерт у Москві

У п'ятницю, 20 травня, Аслан Ахмадов обіцяє дати сольний концерт у своїй студії-майстерні Studio art Aslan Ahmadov. Там він співатиме під рояль. Судячи з анонсу, зокрема пісні польської естрадної співачки Анни Герман.

"Любі друзі! Запрошую вас на мій концерт, який відбудеться в Studio art Aslan Ahmadov 20 травня о 19:00", – анонсував ексчоловік Білик.

Колишній Ірини Білик дасть концерт у Москві: відео

Що Ірина Білик казала про позицію ексчоловіка

В інстаграм-профілі Аслана Ахмадова з 40-тисячною аудиторією немає ні слова про війну в Україні. Тоді як Ірина Білик запевняла, що тікати з Росії він мусив саме через свою антивоєнну позицію.

"Він почав в інтернеті розповідати, що відбувається в Україні, як я, його син поїхали з дому, що нам ніде жити. Але потім, як я зрозуміла, йому подзвонили друзі та сказали, що це небезпечно, що декого вже посадили", – ділилася зірка на початку травня. Щоправда, невідомо, куди поділася та правда.

Цікаво, що в перші дні війни Аслан Ахмадов розгубився більше, ніж сама Ірина Білик. З котеджного містечка біля Бучі вона з сином евакуювалася самотужки, тоді як продюсер писав тільки одне: "Боже, коли це закінчиться? Це неможливо".

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Ірина Білик з ексчоловіком Асланом Ахмадовим і сином Табрізом: фото