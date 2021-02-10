Ситуація хвилююча: ексчоловік Брітні Спірс відреагував на опікунство над співачкою

Джерело:Page Six
Колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн прокоментував справу з опікунством над співачкою. Через адвоката чоловік повідомив, що ситуація є хвилюючою через суд, який має скоро відбутися. Але зазначив, що в нього нема коментарів стосовно питань опікунства.
Після виходу фільму про відому американську співачку Брітні Спірс Framing Britney Spears, мережа вибухнула новинами про артистку. Нещодавно стосунки з Брітні прокоментував її бойфренд Сем Асгарі, а тепер публічно висловився її колишній чоловік Кевін Федерлайн.
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Кевін Федерлайн не виступив особисто, але передав свої думки через адвоката. За його словами, найважливішим для екскоханого зірки є спокій та щастя дітей Брітні Спірс: 15-річного Шона та 14-річного Джейдена. Після розлучення подружжя діти залишилися з батьком.
Кевін відчуває, що ситуація зараз вкрай хвилююча. Він вірить, що суд винесе постанову, яка захистить Брітні і її майно,
– поділився адвокат.
Варто додати, що в четвер, 11 лютого, має відбутися чергове засідання суду стосовно опікунства над Брітні Спірс. Співачка влітку заявила, що не хоче, щоб її опікуном був батько. Натомість вона бажає, щоб цією справою займалася Джоді Монтгомері – її помічниця.
Однак Кевін Федерлайн не повідомив, кого вважає кращим опікуном для своєї колишньої дружини. Тому він відмовився від коментарів стосовно цього.
"Що стосується того, що відбувається в питаннях опікунства, у нього немає ніяких коментарів з цього приводу. Він лише піклується про те, щоб, яким би не було рішення, хлопчики завжди були в безпеці і їх інтереси завжди дотримувалися незалежно від того, хто з їхніх батьків перебуває під опікою", – повідомив адвокат Федерлайна.
Він додав, що зараз Кевін Федерлайн не має жодних зв'язків з Джеймі Спірсом. Для нього головне – дотримання інтересів дітей.