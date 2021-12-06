К'яра Фераньї та її коханий, репер Fedez (справжнє ім'я – Федеріко Лючія) одними з перших прикрасили маєток до свят. У них вже сяє величезна ялинка та інші декорації.
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Образ К'яри Ферраньї на фотосесії
Блогерка зображена на світлинах у довгій вечірній сукні смарагдового кольору. Вбрання мало спущені рукави та спокусливе декольте, що додало образові спокусливості та жіночності.
Такий look зіркова матуся доповнила бездоганно рівною укладкою та вечірнім макіяжем у коричневих тонах. Серед аксесуарів аутфіт довершили розкішні сережки.
К'яра Ферраньї у смарагдовій сукні / Фото з інстаграму блогерки
Рідні блогерки також були в стильному вбранні:
- коханий Fedez – у сірому костюмі;
- син Леоне – в чорному костюмі;
- донька Вітторія – в бежевій сукні.
Сімейна фотосесія К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки